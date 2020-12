Zte, Dao Tian eletto nel Cda dell'Etsi - CorCom

Zte entra a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Etsi, lo European Telecommunications Standards Institute. Ed è Dao Tian il membro eletto dall’Istituto di standardizzazione.

In una nota Zte spiega che “Dao Tian ha partecipato attivamente all’Assemblea Generale dell’Etsi, al Comitato Speciale dell’Etsi sui diritti di proprietà intellettuale e a vari gruppi industriali. Ora, entra a far parte di un gruppo di élite dell’industria, per continuare la missione dell’Istituto, ossia quella di fornire piattaforme per le parti interessate a lavorare insieme, per produrre standard per sistemi e servizi Ict utilizzati a livello globale”.

Fondato nel 1988 dalla Cept (Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni), Etsi è uno dei principali istituti di standardizzazione al mondo. Delegato dall’Assemblea Generale dell’Etsi, il Consiglio lavora a stretto contatto con il Direttore Generale dell’Etsi, Luis Jorge Romero, e con il Segretariato dell’Etsi nella gestione dell’istituto. “Zte si impegna a collaborare con le parti interessate – continua la nota – per costruire un ecosistema di telecomunicazioni sano e prospero, un mondo più connesso e un’economia globale resa possibile dalle tecnologie digitali”.

