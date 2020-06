ZTE e Greenfiber insieme per la fibra da 10 Gigabit in Germania

Costruire una rete in fibra ottica a 10 Giga in Germania occidentale nei prossimi due anni. E’ l’obiettivo di Zte, fornitore cinese di apparecchiature di telecomunicazione, che ha siglato per raggiungere quest’obiettivo un accordo quadro è stato firmato oggi tra l’operatore di rete Greenfiber. Zte fornirà la tecnologia di rete a banda larga a 10 Gigabit per le reti in fibra ottica, mentre Greenfiber è responsabile della gestione completa del progetto e della fornitura di Internet con 10 Gbit/s. Le prime sezioni della rete a 10 Gigabit per 60.000 abitanti dei distretti di Minden-Lübbecke, Lüneburg e Fulda saranno completate quest’estate – si legge in una nota dell’operatore, per servire i primi clienti finali residenziali e commerciali delle tre regioni, con un totale di 50 scuole e oltre 1.000 aziende in 15 città e comuni.

L’obiettivo strategico di Zte, specifica il comunicato, è di svolgere un ruolo di primo piano nell’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura europea di gigabit, soprattutto nelle regioni rurali.

In Italia, Zte sta già contribuendo all’implementazione della rete Ftth di Open Fiber attraverso la fornitura e l’installazione della propria tecnologia, in particolare la Gpon per le aree A&B.

quanto all’Europa, Zte sta portando avanti l’espansione delle reti in fibra ottica con collegamenti alle stazioni radio mobili, promuovendo attivamente la fornitura di un’infrastruttura di rete fissa che costituisce la base per lo sviluppo delle reti 5G.

“Con un totale di oltre 5.000 brevetti nell’ambiente 5G in tutto il mondo, ZTE svolge un ruolo pionieristico nell’area 5G e mira a contribuire alla creazione di una vera e propria gigabit society in Europa – prosegue la nota – Questo obiettivo viene raggiunto da Zte fornendo ai suoi partner innovativi la più recente tecnologia per la costruzione di reti 5G”.

