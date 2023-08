Zte spinge su Tlc e It: crescono utili e fatturato

I primi sei mesi del 2023 sono stati caratterizzati per Zte da conti in crescita, a partire dal fatturato, pari a circa 7,72 miliardi di euro, a + 1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La multinazionale cinese specializzata nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l’Ict ha inoltre registrato nella prima metà dell’anno in corso un utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società di circa 696 milioni di euro, a +19,9% in un anno. Se si considera invece l’utile netto dopo le operazioni straordinarie, questo ammonta a 624 milioni di euro, con un + 31,8% rispetto all’anno precedente. L’utile base per azione si assesta così a circa 0,15 euro, mentre i flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative crescono dell’83,6% per toccare quota 818 milioni di euro.

Gli investimenti

Da gennaio a giugno 2024 Zte ha investito complessivamente circa 1,6 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, che rappresentano il 21,1% dei ricavi operativi. “Zte – spiega la società in una nota – ha migliorato e continuerà a migliorare in modo sostanziale la competitività in tutti i suoi settori di attività, rafforzando le capacità dei prodotti e delle soluzioni infrastrutturali Dict”.

La ripartizione delle entrate operative

Nei primi sei mesi del 2023 Zte ha registrato un fatturato da 5,9 miliardi di euro nel mercato domestico (pari al 71,0% delle entrate operative complessive), mentre sul mercato internazionale ha raccolto 2,2 miliardi di euro, il 29,0% dei ricavi operativi complessivi. Quanto ai tre principali settori di attività della multinazionale, il settore operator networks ha fatturato 5,2 miliardi di euro, i servizi governativi 747 milioni di euro e i servizi ai consumatori 1,9 miliardi di euro.

Le strategie per il futuro

Nell’ultimo semestre Zte ha implementato una strategia aziendale caratterizzata da precisione e pragmatismo, per perseguire una crescita costante – spiega ancora l’azienda – potenziando la sinergia di “connettività e computing power” e cogliendo le opportunità nella costruzione di reti ottiche domestiche e nel mercato dell’energia. Nel semestre è inoltre proseguita l’espansione dei servizi innovativi, trainati dai prodotti per l’infrastruttura di computing power.

Guardando al futuro, Zte annuncia l’obiettivo di rimanere al passo con l’economia digitale, accelerando “l’espansione dal settore delle telecomunicazioni a quello dell’IT”, con l’obiettivo di trasformarsi “da azienda di connessioni complete ad azienda di computing power per guidare la propria crescita sostenibile in collaborazione con operatori, industrie e partner attenti all’ambiente, per perseguire uno sviluppo collettivo nell’ambito dell’economia digitale”.

