Zte vince il Premio Innovazione Tecnologica per il Trasporto 5G

Zte sul podio del 5G. La società ha ricevuto, insieme a China Mobile Research Institute, il “Premio Innovazione Tecnologica per il Trasporto 5G” per la soluzione di rete sincrona ad altissima precisione 5G 2018-2019. Il premio è stato consegnato al Workshop sulle Tecnologie e gli Standard di Trasporto 5G, organizzato dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Informazione tecnologica a Shanghai.

“Sfruttando le innovazioni tecnologiche, entrambe le aziende sono state impegnate nella tecnologia di rete sincrona ad altissima precisione 5G per risolvere efficacemente i problemi di posizionamento di precisione e copertura interna – spiega una nota di Zte – Il posizionamento ultra-preciso consente agli operatori di fornire servizi per una varietà di applicazioni a livello di settore industriale e del consumatore, ponendo solide fondamenta per applicazioni di posizionamento ad alta precisione, come la produzione intelligente, internet sui veicoli, Smart City, Smart Home e industria 4.0”.

Nel dicembre 2018 Zte e China Mobile Research Institute hanno completato la prima dimostrazione del settore sulla “rete sincrona ad altissima precisione 5G”, supportando precise applicazioni di posizionamento.

