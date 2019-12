Big tech Usa contro Trump: no al ban su Huawei

Le aziende tecnologiche statunitensi hanno respinto la richiesta dell’amministrazione Trump di bloccare ogni acquisto di componenti da Huawei e dalle altre aziende cinesi. Lo riporta il Financial Times in base a fonti riservate: secondo la testata finanziaria, il dipartimento di Stato americano ha chiesto alle aziende telefoniche (tra cui ci sarebbero i big At&t e Verizon) e ai produttori di chip di firmare un documento contenente una serie di linee guida sul mondo digitale, impegnandosi tra l’altro a non comprare prodotti da aziende che, secondo il governo Usa, hanno infranto le sanzioni vigenti o i cui dati potrebbero essere condivisi con le agenzie di intelligence del loro paese. Le aziende hitech hanno tuttavia temuto di esporsi a violazioni antitrust, perché avrebbero fondamentalmente firmato per tenere fuori dal mercato un concorrente importante.

Lo standard per un “digital trust” globale

L’iniziativa del dipartimento di Stato è guidata da Keith Krach, sottosegretario per lo sviluppo economico, l’energia e l’ambiente, e da un ex top manager dell’industria tecnologica che oggi dirige l’Ufficio delle partnership globali dello stesso dipartimento (questo ufficio collabora con le aziende private che vogliono investire in settori a supporto degli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti).

L’obiettivo di Krach è ottenere dalle imprese supporto per le linee guida sul digitale che il dipartimento di Stato ha chiamato Global digital trust standard. I principi delineati includono il divieto di acquistare da aziende nella lista nera americana per questioni di sicurezza nazionale; non sono solo le aziende cinesi ma le fonti del Financial Times non hanno dubbi: le linee guida “sono dirette contro Huawei”. E ancora: “È l’ennesimo tentativo dell’amministrazione Trump di spingerci a chiudere le porte a Huawei. Ma se ci fossimo uniti per agire contro un concorrente globale come questo, ci avrebbero quasi certamente fatto causa”.

Il no delle aziende Usa: c’è il rischio “cartello”

Huawei è già oggetto di una serie di misure restrittive da parte del presidente Donald Trump, dal divieto per le aziende americane di vendere componenti al vendor cinese al bando dalle nuove reti 5G. Lo standard sul “digital trust” promosso da Krach è un altro modo per prendere di mira le aziende tecnologiche internazionali che, secondo l’amministrazione Usa, rappresentano una minaccia per l’America. Secondo le fonti del Financial Times, negli scorsi mesi il sottosegretario di Stato ha incontrato 13 diverse aziende e associazioni industriali per chiedere di firmare le linee guida; tra queste ci sarebbero gli operatori telecom At&t e Verizon e diversi grandi chipmaker. Le aziende si sono rivolte ai loro legali e questi hanno sconsigliato la firma del documento, perché escludere un concorrente globale le rende vulnerabili a cause antitrust: le aziende rivali possono trascinarle in tribunale accusandole di aver formato un cartello.

Dal punto di vista dello State department, “In linea col segretario Mike Pompeo, il sottosegretario Krach ha contattato i leader per far leva sull’innovazione e le risorse del settore privato e aumentare la sicurezza e la forza dell’economia globale”. Ma la cena con i rappresentanti delle telco e dell’hitech americani organizzata lo scorso fine settimana da Krach è saltata a causa di “precedenti impegni” dei top manager ed è stata rinviata all’inizio dell’anno prossimo.

A rischio gli scambi commerciali hitech

Gran parte delle aziende Usa non apprezza l’atteggiamento di Trump nei confronti dei Huawei e dei partner cinesi. Un’altra iniziativa, questa volta del dipartimento del Commercio, è vista con ostilità: la proposta che darebbe al segretario al Commercio il potere di bloccare le importazioni di qualunque tecnologia sensibile da un paese catalogato come “avversario estero”. Molte imprese americane pensano che si tratti di un divieto troppo generico e di un ampliamento enorme dei poteri del dipartimento che finirà per impattare tutto il commercio di beni hitech. La proposta è attualmente oggetto di consultazione pubblica; le aziende hanno chiesto di spostare di due mesi la deadline (fissata al 27 dicembre) indicando che la questione è molto complessa e merita ampia riflessione.

