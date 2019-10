Cybersecurity, 700 borse di studio Cisco per gli specialisti del futuro

Cybersecurity, sul mercato mondiale mancano all’appello 2 milioni di professionisti. E si prevede che il dato sia destinato a triplicare ogni anno. Per questo Cisco offre 700 borse di studio per 18-35enni in cerca di un percorso di formazione in sicurezza informatica. Le candidature si aprono da oggi: in gioco una serie di corsi della Cisco Networking Academy, webinar, laboratori, incontri con esperti e aziende del mondo digitale per ottenere competenze “estremamente richieste – specifica Cisco – nel mercato del lavoro”.

Si tratta della seconda edizione del programma lanciato la prima volta nel 2018, nel quadro di Digitaliani, il piano di investimenti dell’azienda per accelerare la digitalizzazione nel nostro Paese.

Specialisti in cybersecurity, la domanda di mercato

“Il nostro presente e il nostro futuro sono legati alla trasformazione digital – dice Luca Lepore, CSR & Corporate Affairs Manager di Cisco Italia -: una trasformazione che deve essere sicura da rischi, se vogliamo cogliere al 100% tutte le opportunità a disposizione. Servono persone che vogliano raccogliere questa sfida, in Italia e nel mondo: proponendo questo programma di formazione vogliamo offrire ai giovani talenti del digitale l’occasione di essere protagonisti dell’innovazione tecnologica, acquisendo competenze estremamente richieste nel mondo del lavoro”.

La formazione nell’ambito della cybersecurity si presenta come una scelta vantaggiosa. Anche in Italia le aziende sono alla continua ricerca di personale qualificato. Il percorso di studi è stato completato con profitto dall’80% dei 1.000 ragazzi che hanno partecipato nella scorsa edizione.

