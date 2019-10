Cybersecurity, Wind Tre: “Standard internazionali siano la bussola”

Collaborazione concreta tra aziende e istituzioni sulla cybersecurity. E’ l’auspicio espresso da Wind Tre in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Tlc e Affari Costituzionali della Camera sul decreto perimetro cibernetico. Riguardo al dl Cybersecurity “ci sono delle parole chiave che stanno nel decreto: la prima, che per noi è ineludibile, si chiama collaborazione”, ha spiegato Massimo Angelini, direttore Public affairs della compagnia guidata da Jeffrey Hedberg.

“L’obiettivo principale di questa norma è di creare una grande partnership pubblico-privata. I due principi, la tutela della sicurezza nazionale e lo sviluppo del 5G, devono trovare un momento di sintesi assolutamente virtuoso – ha sottolineato Angelini – La seconda parola chiava è il Cvcn: è evidente che può essere un elemento di grande fluidificazione nel processo di tutela della sicurezza nazionale, se fa riferimento a standard internazionali che agevolino il lavoro delle aziende”.

“La terza parola è dunque ‘standard di sicurezza internazionale’, e la quarta è il rispetto dei tempi dei provvedimenti attuativi: auspichiamo che vengano approvati nei tempi stabiliti – ha proseguito – C’è un quinto elemento, che forse è il più delicato: certezza dei tempi, ma tutti devono essere messi nelle condizioni di operare in assoluta trasparenza e serve grandissima collaborazione”.

Cosa prevede il decreto sul perimetro cibernetico

Il decreto recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato licenizato dal Cdm del 18 settembre Sarà la Presidenza del Consiglio e non più l’Agenzia per l’Italia digitale (come nella prima versione che era un ddl) ad occuparsi di svolgere le attività di ispezione e verifica del rispetto dell’adozione delle norme a tutela della sicurezza da parte dei soggetti pubblici, mentre resta al Mise la responsabilità per i soggetti privati.

Il decreto, “considerata la straordinaria necessità ed urgenza” – si legge nel documento – sostituisce il precedente disegno di legge. E fra le maggiori novità c’è il passaggio delle competenze di verifica e controllo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel ddl affidate all’Agid. Se è vero che non si fa esplicito riferimento al neo-costituito Dipartimento per la Trasformazione digitale, la cui squadra è tutta da fare, è evidente che funzioni convergeranno nella nuova struttura. La Presidenza del Consiglio potrà però avvalersi, è scritto nero su bianco nel nuovo provvedimento, dell’Agenzia per l’Italia digitale. Nessun cambiamento numerico in merito alle assunzioni: 57 le risorse assumibili a tempo indeterminato in seno al Mise, mentre le 10 previste per Agid passano alla Presidenza del Consiglio.

l Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) istituito presso il Mise può entro 30 giorni imporre condizioni e test di hardware e software.

È fissata a quattro mesi la deadline per individuare le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati che devono entrare a far parte del cosiddetto perimetro cibernetico, a garanzia della sicurezza di reti e servizi considerati “strategici”. Aggiornamento annuale dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Dieci mesi di tempo per definire le procedure secondo cui i soggetti che fanno capo al perimetro notificano gli incidenti che hanno impatto su reti, sistemi e servizi.

