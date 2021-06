Internet, caos in Usa e Australia: in tilt i siti di banche e compagnie aeree - CorCom

Siti web in tilt in Australia e Usa. Commonwealth Bank, Westpac, Anz, Me Bank, CommBank, le principali banche australiane, e le linee aere americane American, Delta e Southwester e United, hanno denunciato il crash di app e siti precisando che non è ancora chiaro quale sia il problema e che sono in corso indagini urgenti per determinarne l’origine. L’ipotesi, comunque, è che l’inconveniente sia stato provocato da un “provider esterno” di servizi.

Il problema tecnico è stato rilevato e reso noto dal sito di monitoraggio Downdetector.

Mentre la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, analisti citati dalla Bbc indicano il fornitore di servizi di cloud Akamai.

“Sappiamo che alcuni dei nostri clienti stanno attualmente riscontrando problemi nell’accesso ai nostri servizi”, ha detto Commonwealth Bank ad Afp durante il guasto. “Questo problema sta interessando più organizzazioni, comprese molte delle principali banche”. Circa un’ora dopo, alle 16:15 ora locale, CommBank ha twittato che i servizi stavano iniziando a tornare alla normalità ed ha ringraziato i clienti per la loro pazienza.

La nota di Akamai

In una nota Akamai “conferma che il segmento colpito della nostra piattaforma Prolexic è attivo e funzionante e che stiamo continuando a verificare i servizi. Condivideremo maggiori dettagli su ciò che è accaduto, ma la nostra prima priorità è mitigare l’impatto sui clienti”.

WEBINAR, 13 luglio Data management, l'approccio agile aumenta il valore dei dati (e conviene) Big Data Cloud

Solo pochi giorni fa il crash dovuto al fornitore cloud Fastly

Solo qualche giorno fa era avvenuto un caso simile, con diversi siti web in tutto il mondo per circa un’ora. Tra i portali coinvolti i principali media internazionali – Le Monde, Nyt, Financial Times, The Guardian – mentre siti istituzionali come la Casa Bianca o quello del governo britannico, nonché la piattaforma Reddit o il sistema di pagamento Paypal, hanno riscontrato difficoltà di accesso.

I siti mostravano almeno temporaneamente messaggi come “Error 503 Service Unavailable” o “Connection Failure”. Il sito specializzato nel rilevamento dei problemi di accesso a Internet Downdetector, aveva riportato informazioni “che potrebbero indicare una grossa interruzione di Fastly”, fornitore americano di servizi di cloud computing. Potrebbe, quindi, essere quindi il “crollo” di una Cdn (content delivery network) ad aver determinato il problema.

Da parte sua fornitore di Content Delivery Networks (Cdn) Fastly ha poi comunicato di aver identificato il problema al cloud alla base del gusto. Nel frattempo molti dei siti interessati erano sono tornati online passando a un altro Cdn.

@RIPRODUZIONE RISERVATA