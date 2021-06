Blackout mondiale di Internet: il cloud inizia a dare segni di cedimento? - CorCom

Diversi siti web in tutto il mondo per circa un’ora. Tra i portali coinvolti i principali media internazionali – Le Monde, Nyt, Financial Times, The Guardian – mentre siti istituzionali come la Casa Bianca o quello del governo britannico, nonché la piattaforma Reddit o il sistema di pagamento Paypal, hanno riscontrato difficoltà di accesso.

I siti mostravano almeno temporaneamente messaggi come “Error 503 Service Unavailable” o “Connection Failure”. Il sito specializzato nel rilevamento dei problemi di accesso a Internet Down Detector, ha riportato informazioni “che potrebbero indicare una grossa interruzione di Fastly”, fornitore americano di servizi di cloud computing. Potrebbe, quindi, essere quindi il “crollo” di una Cdn (content delivery network) ad aver determinato il problema.

Da parte sua fornitore di Content Delivery Networks (Cdn) Fastly ha comunicato che è stato identificato ed è in corso di soluzione il problema al cloud che ha reso irraggiungibili migliaia di siti internet in tutto il mondo.

Nel frattempo molti dei siti interessati che sono tornati online passando a un altro Cdn.

Che cosa sono le Cdn Le Cdn, ovvero Content Delivery Network o Content Distribution Network (Rete per la consegna di contenuti), identifica un sistema di computer collegati in rete che si connettono per distribuire contenuti agli utenti finali ed erogare servizi di streaming audio e video. Questa rete distribuita sui computer dei principali provider consente di avere in cache dei contentuti per poterli restiture velocemente a tutti gli utenti che li richiedono. Le principali Cdn sono Akamai, Cloud Front e Fastly, assieme alle Cdn di Google e Microsoft. INFOGRAFICA Il tuo CEO non capisce la necessità di modernizzare le applicazioni? Convincilo in 3 step! Digital Transformation Cloud Application

@RIPRODUZIONE RISERVATA