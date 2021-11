Sovranità tecnologica, patto Leonardo-Elettronica per spingere le sinergie industriali - CorCom

Consolidamento della cooperazione strategica di lungo periodo a sostegno della crescita delle tecnologie sovrane. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Leonardo ed Elettronica, che punta a “rispondere in modo efficace – si legge nella nota – alle sfide che si prospettano sui mercati nazionale, europeo e internazionale”.

Gli obiettivi dell’accordo

Le aziende, sulla base della complementarietà delle rispettive competenze distintive, svilupperanno congiuntamente soluzioni e offerte per rispondere in modo efficace alle crescenti sfide che si prospettano sui mercati nazionale, europeo e internazionale.

WHITEPAPER Trasformazione digitale: le tecnologie più rilevanti per supportare la crescita delle aziende Digital Transformation

“Grazie all’accordo sarà possibile raggiungere un significativo miglioramento nella sinergia industriale e propositiva tra i due principali player nel settore Difesa & Sicurezza domestico – sottolinea Alessandro Profumo, Ad di Leonardo –, per fornire ai clientile migliori soluzioni possibili. La sigla della partnership è volta al consolidamento e rafforzamento del core business di Leonardo, in linea con le direttrici che guidano il piano strategico di crescita sostenibile di lungo termine Be Tomorrow 2030”.

Si punta all’autonomia strategica nazionale

“Questo accordo”, evidenzia Enzo Benigni, Ceo e presidente di Elettronica – rinnova e conferma il ruolo di champion nazionale di Elettronica nei sistemi di Difesa Elettronica. È la dimostrazione che il patrimonio di conoscenza e professionalità qualificate dell’industria nazionale, in cui risiede una parte importante della sovranità tecnologica italiana, può e deve procedere congiuntamente per affrontare le sfide globali e sostenere lo sforzo di autonomia strategica nazionale”.

Le aree di interesse

In base alla partnership, tra le aree di interesse strategico sono state identificate quelle navale ed avionico, sia ala fissa che ala rotante. In tale perimetro sono state concordate le “golden rules” per la condivisione dei bisogni di mercato, sulla base degli scenari, al fine di indirizzare congiuntamente le call Nato, europee Edf/Edidp e le opportunità del mercato nazionale della difesa per sistemi navali, elicotteri, piattaforme aeree manned e unmanned.

Leonardo e Elettronica proporranno a favore del cliente nazionale soluzioni integrate – sistemi di Elettronica e piattaforme/sistemi di Leonardo – già presenti in portafoglio o loro evoluzioni tecnologiche per meglio rispondere alle esigenze del cliente.

La governance dell’accordo è assicurata dall’istituzione di uno steering committee permanente al fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità della partnership. Il comitato è composto dai rispettivi vertici aziendali e si pone il compito di definire le linee guida strategiche per lo sviluppo dei piani e delle roadmap evolutive della collaborazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA