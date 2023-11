Telemetria per monitorare le infrastrutture IT, ecco la soluzione “AI driven” di Cisco

Sette nuovi moduli entrano a far parte dell’Observability Platform di Cisco, allo scopo di aiutare i propri clienti a utilizzare le funzioni di telemetria per soddisfare le esigenze di osservabilità. I moduli, realizzati dai partner di sviluppo per espandere l’ecosistema di full-stack observability, si focalizzeranno su 5 aree critiche: Business Insights, Visibilità Sap, Networking, MlOps & Slo, Sostenibilità.

“Cisco è impegnata a promuovere l’innovazione nel campo dell’osservabilità”, ha dichiarato Ronak Desai, Senior Vice President e General Manager di Cisco Full-Stack Observability e AppDynamics. “Con l’aiuto dei partner di sviluppo, stiamo costruendo un ecosistema di observability che aiuterà le aziende a offrire esperienze digitali eccezionali”.

Le aziende moderne devono offrire a utenti e clienti la migliore esperienza possibile con le applicazioni digitali in tempo reale. Tuttavia, secondo un recente rapporto Idc, il 60% dei professionisti IT teme che la maggior parte degli strumenti odierni di osservabilità risponda a requisiti minimi, non riuscendo a fornire ai team IT una visione completa delle condizioni operative attuali delle applicazioni e di tendenza della propria azienda. Inoltre, il 65% ha manifestato la necessità di una soluzione di observability programmabile ed estensibile che possa essere utilizzata per casi d’uso specifici della propria azienda.

In questo scenario, Cisco mette a disposizione a un ecosistema diversificato di sviluppatori la possibilità di creare ed estendere soluzioni in grado di offrire rapidamente valore per i clienti, a partire dalla telemetria. Al di là della semplice interpretazione della telemetria, la Cisco Observability Platform fornisce funzionalità per dotare i dati di un contesto, in modo che le organizzazioni siano informate sulla possibilità di intraprendere azioni specifiche.

I cinque temi critici

I nuovi moduli per i partner sono incentrati su cinque temi critici:

Business Insights

Correlare i dati di telemetria con le prestazioni aziendali in più domini, fornendo ai clienti visibilità e approfondimenti completi su come l’azienda interagisce con l’IT.

WHITEPAPER Scopri i 5 vantaggi di un ERP in Cloud! Business Analytics Business Intelligence

Sap Visibility

Aiutare i clienti a ottenere un’osservabilità olistica su ambienti ed ecosistemi Sap spesso mutevoli, in espansione e complessi.

Networking

Sfruttare l’esperienza di Cisco nel campo delle reti per correlare la telemetria di rete con le metriche aziendali e lo stack di applicazioni.

MlOps e Slo

Con il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa e il mainstream delle applicazioni moderne, la Cisco Observability Platform aiuta i clienti a monitorare queste applicazioni, il loro Slo e a unire il monitoraggio dei large language models (Llm) e dei modelli MlOps insieme all’observability delle applicazioni.

Sostenibilità

Aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità fornendo dati sull’impronta di carbonio in più domini IT e contribuendo all’ottimizzazione del consumo energetico.

I moduli già disponibili

I seguenti moduli sono già disponibili:

CloudFabrix – Sap Observability:

Consente ai clienti di acquisire dati dagli agenti Cisco AppDynamics per il monitoraggio SAP. Mette in relazione i dati telemetrici e i tipi di asset per isolare la causa principale dei problemi nell’ambiente SAP e determinare quali saranno gli impatti sui servizi dell’azienda.

CloudFabrix – Campus Analytics

Fornisce analisi di rete per gli ambienti campus quando i dipendenti tornano in ufficio. Questo modulo aggrega più analisi di Cisco DNA Controller per fornire informazioni sulla topologia di rete in tempo quasi reale, sul consumo di banda e sulla visibilità degli hotspot.

Evolutio – Claims

Gli istituti assicurativi cercano di riunire in un’unica schermata più processi di gestione dei sinistri per comprendere al meglio lo stato di salute dei processi e l’esperienza degli utenti. Il modulo aiuta a correlare e a visualizzare in tempo reale lo stato di salute dei diversi processi di sinistro in relazione ai tipi di prodotto, ai sottoscrittori, all’area e alle unità aziendali.

Evolutio – eCommerce

Con la crescita dell’e-commerce e della tecnologia che lo alimenta, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione per tracciare ogni parte dell’esperienza di acquisto. Questo modulo consente la correlazione per categoria di prodotto o area, monitorando gli ordini, le spedizioni, l’inventario e i pagamenti per identificare rapidamente i problemi rispetto all’infrastruttura e alle applicazioni di supporto.

DataRobot – MlOps by Evolutio

Estende l’osservabilità sia per l’IA predittiva che per l’IA generativa, con un monitoraggio sempre attivo e una diagnostica di produzione per monitorare e migliorare le prestazioni dei modelli. Consente di rimanere aggiornati su metriche chiave come la salute del servizio, l’accuratezza e il data drift.

Nobl9 – Service Level Objectives (Slo)

Fornisce una piattaforma per la definizione e la creazione di Slo per comprendere l’affidabilità tra le organizzazioni e condividere il margine di errore rimanente per determinati servizi, nonché visualizzazioni relative agli Slo per i carichi di lavoro.

Climatiq – Cloud Carbon Insights

Aggiunge il monitoraggio delle emissioni di carbonio alle metriche cloud esistenti e consente di analizzare, contttttttttfrontare e comparare i dati sulle emissioni. Queste utili informazioni accelerano il percorso verso il net zero e permettono di prendere decisioni più consapevoli dal punto di vista ambientale.

Inoltre, saranno a breve disponibili i seguenti moduli:

Cisco Cx – Sustainability Insights

Fornisce un portale di sostenibilità che funge da unica interfaccia per visualizzazioni interattive quasi in tempo reale, misurazioni, stime e report di indicatori chiave di sostenibilità dell’infrastruttura, con trend nel tempo, finalizzati all’ottimizzazione dei carichi di lavoro e dell’energia dei data center.

Aporia – MlOps

Un numero significativo di sfide affrontate dai modelli ML in produzione deriva da una combinazione di incoerenze dei dati e dall’infrastruttura software su cui operano. Il modulo non solo offre una visione olistica delle prestazioni del modello, ma consente anche ai team di identificare, approfondire e risolvere rapidamente i problemi.

Vantaggi “incommensurabili” su rischi e resilienza

“La Full-Stack Observability sta dando vita a una serie di casi d’uso che forniscono alle aziende livelli più profondi di visibilità cross-domain per migliorare le prestazioni delle applicazioni, le informazioni sulla rete, le posizioni di sicurezza e la continuità operativa. I vantaggi che ne derivano, in termini di riduzione del rischio e di miglioramento della resilienza dell’infrastruttura IT, sono incommensurabili. Sono impressionato da come Cisco stia puntando sulla collaborazione con i partner e i clienti per migliorare e far crescere l’ecosistema della Cisco Observability Platform”, ha dichiarato Will Townsend, Vice President & Principal Analyst, Moor Insights & Strategy. “Ha il potenziale per fornire una serie di soluzioni diverse che possono aiutare i clienti a ridurre la dispersione degli strumenti e a gestire in modo più proattivo le operazioni aziendali attraverso pratiche di osservabilità guidate dai partner”.

WHITEPAPER Analytics, tracciabilità e risk management. Ecco la Digitalizzazione di cui abbiamo bisogno Business Analytics Data Lake

@RIPRODUZIONE RISERVATA