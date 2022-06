360 Capital annuncia il closing del nuovo fondo 360 Square II a 45 milioni

360 Capital annuncia oggi il closing del nuovo fondo seed 360 Square II a 45 milioni di euro, con cui punta a replicare la performance del fondo 360 Square I, chiuso a novembre 2015 a 34 milioni e che aveva effettuato 24 investimenti in aziende di successo come Exotec (il 25° unicorno francese), Preligens, le italiane Casavo e Neutrino (venduta nel 2019 a Coinbase), Alsid (venduta nel 2021 a Tenable), Bergamotte (venduta nel 2021 a Bloom&Wild), Tediber (ceduta nel 2021 tramite un management buyout) e Tiller Systems (venduta a SumUp, anch’essa nel 2021).

Anche la strategia di investimento di 360 Square II è in linea con quella del primo fondo e si focalizzerà su investimenti in società in fase pre-seed e seed con un ticket d’investimento compreso tra 200 mila e 2 milioni di euro. Gli investimenti rimarranno focalizzati prevalentemente sui settori deeptech, B2B software e consumer tech in tutta l’area del Sud Europa (Italia, Francia, Spagna). I due primi investimenti di questo nuovo fondo sono in fase di finalizzazione e verranno annunciati a breve. Il lancio di questo nuovo fondo è stato possibile grazie al supporto di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Bpifrance attraverso il “Fonds national d’amorçage 2”, Maif Avenir, Crédit Mutuel Arkéa, Groupe Rocher e alcuni business angels.

Focus sugli investimenti in early stage

“Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un evidente cambiamento dell’ecosistema Vc, che ci ha convinto ancora più a concentrarci sugli investimenti in early stage – dichiara Fausto Boni, co-founder e general partner di 360 Capital –. Riteniamo infatti che questa fase del ciclo di vita delle startup offra la migliore combinazione rischio-rendimento, anche alla luce della crescente concorrenza nei round di rifinanziamento successivi, dai serie B in avanti, e una maggiore presenza di investitori statunitensi, anglosassoni e asiatici. 360 Square II è la logica continuazione dell’esperienza e delle capacità maturate in 25 anni di attività nel sostenere la crescita di imprese di successo”.

WEBINAR Onboarding digitale: scopri come rendere efficienti le relazioni con gli utenti Digital Transformation Finanza/Assicurazioni

@RIPRODUZIONE RISERVATA