Abaco Innovazione lancia un’Opa totalitaria su Exprivia

Abaco Innovazione, azionista che fa riferimento al presidente Domenico Favuzzi, lancia un’Opa totalitaria su Exprivia, quotata all’Euronext Milan. L’operazione – come chiarito nella comunicazione di annuncio (SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE) – mira al delisting per accelerare la strategia di sviluppo e di creazione del valore della società. L’offerta è promossa esclusivamente in Italia e il corrispettivo è pari a 1,60 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta (importo che incorpora un premio pari al 22,9% rispetto al prezzo ufficiale per azione Exprivia rilevato il 30 maggio 2023, pari a 1,301622 euro).