Piero Zanchi è il nuovo Responsabile Technology di Accenture per Italia, Centro Europa e Grecia: guiderà la strategia tecnologica di Accenture nell’area. “Assumere questa posizione chiave in un momento così cruciale del settore tecnologico è un’opportunità ed una responsabilità straordinaria – commenta Zanchi – Sono determinato nel portare avanti la nostra missione di fornire soluzioni innovative e trasformative ai nostri clienti”.

Il curriculum di Zanchi

Dopo la laurea in Informatica con indirizzo matematico, Zanchi fa il suo ingresso in Accenture nel 1995, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle trasformazioni tecnologiche complesse. Trascorsi due anni nella branch australiana della società, è stato tra i protagonisti dell’apertura e dello sviluppo della sede di riferimento del Middle East a Dubai, mentre negli anni più recenti è stato managing director di Accenture Digital e responsabile Accenture per gli Intelligent Platform Services di Italia, Centro Europa e Grecia.

WHITEPAPER Digitalizzazione delle aziende italiane: come restare al passo nel 2024 Open Innovation Startup

Accenture in Italia

L’Italia riveste un ruolo di primaria importanza per Accenture, spiega la società in una nota, essendo il quarto Paese per rilevanza e radicamento sul territorio. Con una media di 3.500 nuove assunzioni all’anno, l’azienda dimostra un forte impegno nell’investire sul talento locale e nello sviluppo delle risorse umane. “Come leader globale nei servizi professionali – conclude il comunicato – Accenture continua a destinare notevoli risorse al mercato italiano, contribuendo alla crescita economica e tecnologica del Paese e offrendo opportunità di lavoro e di sviluppo professionale per i talenti locali”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA