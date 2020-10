Accenture scommette sul fintech. Colangelo: “In Italia business potenziale da 30 miliardi”

Un polo dell’innovazione dedicato alle soluzioni e ai servizi dedicati al mercato finanziario: Accenture tiene a battesimo “Financial Advanced Solutions & Technology”, una newco – frutto dell’acquisizione di Sec Servizi da Intesa Sanpaolo – controllata completamente da Accenture, che punta a porsi al centro di un ecosistema composto dai principali player tecnologici e digitali, fintech e regtech, istituzioni e mondo accademico. Il “polo” sarà dislocato in diverse sedi in Italia a partire da quelle di Padova e Milano e impegnerà risorse specializzate nel mondo del banking e del finance.

“Accelerare la digital transformation nel settore dei servizi finanziari in Italia può creare un valore di circa 30 miliardi di euro nei prossimi 5 anni – sottolinea Massimiliano Colangelo, Financial Services Lead di Accenture – La nostra iniziativa ecosistemica risponde dunque all’esigenza di un mercato – quello finanziario – centrale per l’economia e per la ripartenza del Paese, a patto che riesca a velocizzare il proprio percorso di innovazione”.

Il nuovo Polo farà leva sulla valorizzazione delle soluzioni Accenture nonché sulle competenze tecnologiche e la conoscenza del settore finanziario e del mercato italiano e internazionale. Il tutto attraverso l’integrazione con il network globale di centri d’innovazione e di eccellenza della società. L’obiettivo è fare leva su partnership e alleanze per realizzare e portare a scala nuovi modelli di collaborazione in grado di accrescere le performance degli attori del mercato finanziario, in termini di efficienza, competitività, sicurezza e creazione di valore.

WHITEPAPER Come è cambiato in Italia il quadro normativo dei pagamenti digitali verso la PA?

Stando ai risultati delle ultime analisi condotte da Accenture, le nuove tecnologie sono sempre più una priorità per banche e assicurazioni e il mercato accelererà gli investimenti nella trasformazione digitale. In particolare l’86% dei player del mercato finanziario italiano ripenserà completamente il modo con cui interagisce e comunica con i clienti, anche alla luce dell’accelerazione dell’utilizzo dei canali digitali sperimentata durante il lockdown; il 73% rivedrà completamente processi e modelli operativi per essere più resiliente, per supportare i nuovi modelli di servizio e per far fronte in modo più agile alla volatilità del mercato; il 64% rimodellerà le dinamiche lavorative rendendo strutturale l’esperienza di smart-working implementata in emergenza durante la crisi pandemica, ripensando a come le persone lavorano e stimolando il cambiamento della cultura e della mentalità aziendali.

Cinque le componenti su cui si focalizzerà il nuovo polo a partire dagli Advanced IT Services, servizi applicativi e tecnologici modulari che coprono tutte le fasi operative di banche e assicurazioni, a supporto di una crescita veloce, agile e sostenibile attraverso il cloud e le nuove tecnologie. Determinanti le Intelligent Operations per la gestione e trasformazione delle operations a supporto di tutta la catena del valore dell’azienda, con servizi basati sulla combinazione di ingegno umano, dati e tecnologie intelligenti. L’azienda mette in campo anche soluzioni complete e personalizzate che aiutano banche e assicurazioni a ideare business services end to end e a trasformarsi nonché percorsi per formare le persone e preparare le organizzazioni al cambiamento. E il progetto passa anche dalla co-creazione agile di prototipi innovativi e scale-up integrato con la piattaforma di business del cliente, in piena integrazione con il network globale dei centri di innovazione.

Last but not least i Regulatory services, servizi di data driven consulting applicate al mondo regtech e competenze specialistiche e per il potenziamento e il supporto delle funzioni aziendali di controllo e dei processi di monitoraggio normativo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA