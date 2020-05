Digital360 lancia App360 Inspection, assist alla App economy

Un nuovo servizio di advisory per chi gestisce e sviluppa applicazioni mobili. Digital360, tramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation, lancia la nuova linea di servizi di advisory App360 Inspection, che serve a valutare per i propri clienti gli effetti dello sviluppo di applicazioni per smartphone sulle normative in vigore.

“Con questo specifico servizio di consulenza in ambito compliance – spiega Gabriele Faggioli, co-ceo di Digital360 insieme a Raffaello Balocco – intendiamo supportare con approccio multidisciplinare le esigenze di tutte le organizzazioni, pubbliche e private, che hanno scelto di avvalersi delle App per sviluppare nuove opportunità di business, incrementare l’efficienza dei servizi offerti e migliorare la gestione organizzativa. Il nostro scopo è quello di garantire tutti i dirompenti vantaggi offerti dal mondo della App Economy con uno sguardo rigoroso alle esigenze di compliance alla normativa tutta e con particolare ma non esclusivo riferimento alla protezione dei dati personali”.

Nello specifico, App360 Inspection offre alle organizzazioni aziendali la possibilità di analizzare i riflessi normativi delle proprie applicazioni, simulandone il download, l’installazione e la registrazione e verificando quindi che tutti gli obblighi normativi siano soddisfatti. L’analisi può essere effettuata su tutte le funzionalità delle applicazioni, dando anche della documentazione legale di riferimento, modellando una proposta di miglioramento ed adeguamento dello sviluppo alla normativa anche in materia di protezione dei dati personali. Grazie ad App360 Inspection, inoltre, i clienti possono inoltre avere un supporto continuativo nell’analisi e nell’implementazione degli aggiornamenti normativi, un aspetto fondamentale per creare un sistema completo e pienamente compliant in materia di data protection.

Questi servizi possono essere integrati da un supporto nella fase di sviluppo di una nuova app perché sia conforme al Gdpr e alle normative applicabili, tra cui il principio di privacy by design; l’esecuzione di verifiche verso i fornitori con la revisione dei contratti e delle nomine a responsabili del trattamento (Data Protection Agreement); l’esecuzione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment) nel caso di trattamenti a rischio elevato come quelli di profilazione o geolocalizzazione; l’esecuzione del bilanciamento degli interessi nel caso si valuti l’uso del legittimo interesse come base giuridica per un trattamento. Infine, viene offerto il supporto completo nella stesura della contrattualistica. Il tutto a livello italiano e internazionale.

