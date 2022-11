Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione. Come anticipato da CorCom Giorgia Meloni ha puntato dunque per un suo “fedelissimo”. Il “rivale” Alessandro Morelli della Lega al Cipe.

Il dossier rete unica Tim-Open Fiber

Butti è considerato l’ideatore del “Progetto Minerva”, ossia dell’ipotesi di un’Opa su Tim da parte di Cassa depositi – per riportare il controllo della società sotto l’ombrello “statale” – per poi procedere all’integrazione degli asset con Open Fiber. Butti si è detto contrario al progetto di separazione della rete: “Deve semmai essere Tim ad aggregare sotto di sé la rete di Open Fiber, ma deve essere controllata da Cdp. Con una rete in capo a Cdp e controllata da Tim, l’azienda tornerebbe ad essere un asset industriale italiano”. La notizia della nomina di Butti ha fatto balzare il titolo Tim del 5%.

Chi è Alessio Butti

Classe 1964 , diploma di istituto tecnico industriale, giornalista pubblicista, Alessio Butti è senatore di Fratelli d’Italia di cui ha ricoperto l’incarico di responsabile Media e telecomunicazioni.

Butti vanta una lunga carriera politica: nel 1985 viene eletto consigliere comunale del comune di Como nelle file del Movimento Sociale Italiano, nel 1990 diventa consigliere provinciale della Provincia di Como, riconfermato successivamente nel 1994 e nel 1998 e nel 1992 viene eletto alla Camera dei deputati con MSI. Dal 1994 al 1996 è vicesindaco del comune di Como, nel 1996 viene rieletto alla Camera per Alleanza Nazionale. Nel 2001 è confermato alla Camera dei deputati con il ruolo di vice capogruppo di Alleanza Nazionale. Nel 2006 è eletto al Senato della Repubblica. Viene poi rieletto per il Popolo della Libertà. Il 20 dicembre 2012 lascia il PdL per aderire al nuovo partito Fratelli d’Italia. Alle elezioni politiche del 5 marzo 2018 è rieletto deputato nella lista di Fratelli d’Italia ed è stato Vicepresidente della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) dal 21 giugno 2018. E’ stato eletto senatore in questa 19esima legislatura.

I 31 sottosegretari del Governo Meloni

ESTERI Giorgio Silli Maria Tripodi

INTERNI Emanuele Prisco Wanda Ferro Nicola Molteni

GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove Andrea Ostellari

DIFESA Isabella Rauti Matteo Perego

ECONOMIA Lucia Albano Federico Freni Sandra Savino

MISE Fausta Bergamotto Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra Luigi D’Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti

UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi Lucia Borgonzoni Vittorio Sgarbi

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello Matilde Siracusano sottosegretari

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Alessio Butti (Innovazione)

Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma)

Alberto Barachini (Editoria)

Alessandro Morelli (Cipe)

