SisTer, società del gruppo Almawave, si è aggiudicata il bando Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa) per potenziare la piattaforma di dati pubblici dell’Africa Information Highway (Aih), che l’African Development Bank (AfDB) mette a disposizione di tutti i Paesi africani e delle organizzazioni regionali e subregionali.

L’ambito in cui si inserisce il progetto

Promosso dall’AfDB, l’Aih annovera tra i suoi componenti principali la piattaforma Open Data Platform (Odp), in grado di collegare telematicamente tutti i Paesi africani e le organizzazioni regionali, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo l’accesso del pubblico alle statistiche ufficiali, sostenendo allo stesso tempo i Paesi del continente nel miglioramento di qualità, trasparenza, gestione, diffusione e scambio dei dati.

Il bando si inserisce in una più ampia operazione realizzata dall’African Development Bank, in collaborazione con organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale attraverso la piattaforma e-Gdds (sistema rafforzato di divulgazione dei dati, General Data Dissemination System): l’AfDB sta infatti implementando l’Open Data Platform per renderla pienamente conforme agli standard Sdmx e per migliorare le pratiche di diffusione e rendicontazione con moderni metodi automatizzati basati sugli Sdmx stessi.

La crescita di Almawave in Africa

Sister (Sistemi Territoriali) offre soluzioni di decision support system, Geo spatial analytics e competenze Big Data nei settori Utilities e Government. Grazie alle competenze in ambito Open Data e in particolare sullo standard Iso Sdmx (Statistical Data and Metadata Exchange), di cui SisTer è un riconosciuto punto di riferimento, la società metterà a disposizione la propria consolidata esperienza per potenziare l’Odp con evolute e moderne nuove funzionalità.

“Il costante ampliamento della presenza internazionale del gruppo nasce da una strategia che focalizza competenze e tecnologie verticali distintive”, commenta Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave. “Nel continente africano, sempre più vivace e ricettivo nei confronti dell’innovazione tecnologica, stiamo progressivamente rafforzando il nostro posizionamento, come dimostra questo deal con l’African Development Bank. Il contratto riguarda un tema, quello della gestione dei dati e i relativi protocolli, estremamente sensibile e strategico nei percorsi di digital transformation di tutti i Paesi. Ritengo che, in uno scenario globale sempre più “data driven”, potranno determinarsi ulteriori opportunità”.

L’aggiudicazione del bando Comesa giunge dopo importanti attività in Africa: il contratto per automatizzare trascrizioni e traduzioni del Judiciary of Tanzania, la presenza al Gitex Africa in Marocco e la prossima partecipazione al Progetto Africa Business Lab di Ita-Italian Trade Agency. Almawave è stata inoltre presente in Zambia, a Lusaka, nell’importante evento Digital Government Africa 2023, l’unico summit pan-africano volto all’allineamento dei piani nazionali di eGovernment attraverso il continente.

