Google, deludono cloud e advertising. E il titolo crolla a Wall Street

Alphabet, la parent company di Google, torna a veder crescere gli utili nel quarto trimestre, ma i ricavi rallentano rispetto ai trimestri precedenti lasciando delusi gli analisti e gli investitori, tanto che il titolo ha perso qualche punto negli scambi afterhours seguiti alla pubblicazione del report finanziario. Nel quarto trimestre 2019 i ricavi di gruppo ammontano a 46,1 miliardi di dollari, +17% anno su anno, ma nel quarto trimestre 2018 l’incremento era stato del 22%. Bene l’utile operativo a 9,3 miliardi (+20%) e l’utile netto a 10,7 miliardi, contro 8,9 miliardi di un anno prima. L’Eps ammonta a 15,35 dollari contro 12,77 del quarto trimestre 2018. Anche nella scorsa trimestrale gli utili di Google sono stati inferiori alle attese di mercato.

Wall Street è rimasta perplessa anche per il generale rallentamento dei ricavi di Alphabet nel full year, i cui risultati sono stati comunicati insieme a quelli del quarto trimestre. Nel 2019 le revenue, pari a 161,85 miliardi di dollari, sono cresciute del 18%, ma nel 2018 erano aumentate del 23% (anche se, dopo gli aggiustamenti sui cambi valutari, il gap si riduce a +20% nel 2019 e +22% nel 2018). L’Eps del full year sale a 49,16 dollari contro i 43,79 dollari del 2018, favorito dalle operazioni di share buyback dell’azienda di Mountain View.

Più dettagli sui ricavi di Google

Gli analisti possono essere tuttavia soddisfatti per i dettagli che Google ha fornito sulle prestazioni delle sue diverse attività e per la crescita esponenziale dell’attività nel cloud, in linea con le attese di mercato. Per la prima volta Big G ha pubblicato i dati sui guadagni di YouTube e Google Cloud: nel quarto trimestre la pubblicità sulla piattaforma video vale 4,7 miliardi di dollari di fatturato, con una crescita di quasi il 31% anno su anno. La Google Search più altre attività (tra cui le entrate di YouTube non connesse con l’advertising) fatturano nel trimestre 27,2 miliardi di dollari (+16,6% rispetto a un anno prima); la pubblicità su Google genera ricavi per quasi 38 miliardi (contro 32,5 miliardi un anno prima). Google Cloud è cresciuta a un tasso annuale di 10 miliardi di dollari di ricavi annui. Nel quarto trimestre le revenue di Google Cloud sono salite del 53% anno su anno a 2,6 miliardi di dollari. I ricavi totali di Google sono di 45,8 miliardi di dollari.

Le cosiddette “Other Bets”, ovvero le attività più sperimentali e avveniristiche di Big G (come Waymo, Wing e Loon) fatturano 172 milioni nel quarto trimestre 2019 e hanno una perdita operativa che si allarga a 2 miliardi di dollari contro 1,3 miliardi del quarto trimestre 2018.

Le principali attività di Google continuano comunque a garantire una crescita dell’utile del 19,7% a 11,5 miliardi di dollari.

Alphabet ha allargato il numero di dipendenti nel 2019 a 118.899 persone; nel 2018 erano 98,771. Il contante in cassa è di 119,7 miliardi di dollari a fine 2019.

Investimenti vincenti su AI e cloud

“I nostri investimenti nella scienza informatica più avanzata, tra cui intelligenza artificiale, ambient computing e cloud computing, forniscono una solida base per proseguire la crescita e generare nuove opportunità per tutto il gruppo Alphabet,” ha affermato Sundar Pichai, Chief executive officer di Alphabet e di Google. “Sono soddisfatto dei nostri costanti progressi nella Search e del rafforzamento in due delle nostre aree di crescita più nuove — YouTube, che già fattura 15 miliardi di dollari annui, e Cloud, che ora cresce a ritmi di 10 miliardi di dollari l’anno”.

“Nel 2019 abbiamo registrato ancora una robusta crescita delle revenue, salite del 18% anno su anno a 162 miliardi, e del 20% se si calcola la crescita su base valutaria stabile”, ha sottolineato Ruth Porat, Chief financial officer di Alphabet e di Google. “Per fornire più dati sulle nostre attività e le opportunità che si aprono abbiamo deciso di disaggregare i ricavi specificando le prestazioni di Search, YouTube ads e Cloud”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA