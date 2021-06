American Express lancia "Digitize Pmi", soluzioni ad hoc per e-commerce e formazione - CorCom

Da Google My Business ad Alibaba, da Shopify all’italiana Isendu. Sono alcune delle piattaforme messe a disposizione delle Pmi che aderiranno a Digitize Pmi, il nuovo programma di American Express Global Commercial Services che punta a fornire servizi a supporto delle piccole e medie imprese italiane nel percorso di digitalizzazione.

Gli obiettivi di Digitize Pmi

Obiettivo del programma, fa sapere l’azienda, consentire alle Pmi di “espandere il proprio business su nuovi mercati, approfittando delle potenzialità di Internet per vendere ed acquistare online per un commercio realmente globale” grazie a partner della rete Amex attraverso i quali è possibile accedere ai servizi di Google My Business, Alibaba, Shopify, isendu tra gli altri. Sarà anche possibile gestire la propria reputazione online e migliorare la presenza del brand in rete, presidiando oltre 125 piattaforme online con webiEngage di webidoo e aumentando la propria visibilità attraverso l’advertising.

Sarà inoltre possibile organizzare il lavoro da remoto grazie alle innovazioni tecnologiche e ai corsi di formazione per i dipendenti di partner come Talent Garden.

Più fatturato per le “heavy digital”

Il 29% di aziende italiane seller b2b è ancora “no digital” – si legge in un report Netcomm – e la crisi pandemica ha fatto crescere questa quota nell’ultimo anno di tre punti percentuali. Ma nei prossimi tre anni si prevede che saranno le aziende più piccole e le “Heavy Digital” a registrare la maggiore quota di fatturato online. Espansione del mercato e aumento di clienti rappresentano i due motivi principali di spinta alla digitalizzazione, rispettivamente in crescita del 42% e del 32% rispetto al 2019.

La piattaforma B4B

Digitize Pmi è la nuova sezione della piattaforma Business4Business “B4B”, lanciata da American Express a ottobre 2020 per abilitare nuove sinergie di business tra il network di merchant e i clienti aziendali attraverso offerte dedicate e per contribuire a creare una “community delle Pmi” facendo leva sul modello di business peculiare di American Express.

La piattaforma, che ha visto una crescita di merchant registrati del +25% dal lancio, è parte di Smart Business, ecosistema che raccoglie approfondimenti, articoli di attualità, webinar, eventi, strumenti e tutti i servizi Amex in grado di supportare le aziende italiane a 360 gradi, facendo leva sulle soluzioni del Fintech.

Digital transformation, svolta strategica

“Dopo aver lanciato a ottobre 2020 la piattaforma B4B per rafforzare lo sviluppo di un ecosistema tra la nostra clientela business e il network degli esercenti Amex – dice Carolina Gianardi, GM e Vp di American Express Global Commercial Services Italia di Amex – abbiamo voluto arricchirla con una specifica sezione dedicata alla digitalizzazione, elemento ormai imprescindibile per le Pmi italiane per rimanere competitive a livello internazionale. Attraverso Digitize Pmi vogliamo supportare le aziende non solo attraverso i nostri strumenti di credito tradizionale, ma anche come abilitatori di servizi esclusivi di partner che amplino le possibilità di crescita dei nostri clienti, accompagnandoli in un mondo in evoluzione sempre più rapida”.

