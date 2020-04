Analytics firmati Sas al Policlinico Gemelli: “Così gestiamo l’emergenza”

Analytics, intelligenza artificiale e big data al Gemelli di Roma per la gestione dell’emergenza virale. Lo annuncia la Fondazione del Policlinico che grazie alla soluzioni software di Sas ha potuto coordinare tutte le risorse aziendali in tempi stretti e incalzanti.

I Sistemi Informativi del Policlinico sono stati in grado di rispondere, fa sapere una nota, alle “richieste impellenti di informazioni dai servizi e dipartimenti coinvolti nell’emergenza Covid-19”: il settore dell’emergenza/urgenza per cercare di prevedere nel breve termine l’impatto dell’afflusso dei casi; le unità di cura di degenza e terapia intensiva per l’analisi delle informazioni diagnostico/terapeutiche raccolte dalle cartelle cliniche; il controllo di gestione per la rendicontazione e l’allocazione ottimale delle risorse coinvolte sui casi Covid-19; la ricerca, per approntare gli strumenti di analisi computazionale con algoritmi di AI per cercare una risposta di lungo periodo alla pandemia.

Pianificazione a breve e medio termine

“Sfruttando le informazioni ottenute dagli analytics di Sas il Policlinico Gemelli ha cercato di pianificare al meglio la gestione delle risorse nel breve e medio periodo – dice Paolo Sergi, Direttore dei Sistemi Informativi del Gemelli -: e spera di essere in grado nel futuro, anche immediato, attraverso piani di ricerca che ruotano attorno al progetto Generator – Info Science Center del Gemelli, di dare una risposta alla malattia cercando di prevedere le complicanze mediche e i risultati anche in termini di stima dei tempi di ricovero, nei pazienti Covid-19 rispondendo alla malattia con percorsi personalizzati per ogni paziente. Molti dati clinici importanti relativi ai pazienti di Covid-19 inoltre non sono strutturati ma, grazie a tecniche di text mining disponibili nelle soluzioni Sas, l’estrazione delle informazioni potrà essere automatizzata e veloce”.

Più collaborazione fra medici e tech-specialisti

DATA&ai sUMMIT, 29 APRILE Big Data: come includere i dati nei processi decisionali? Big Data Big Data

“L’integrazione tra gestione avanzata dei dati clinici, di laboratorio e funzionalità analitiche orientate a determinare nuovi cluster di predittori al fine di formulare e validare ipotesi di progressione di malattia – sottolinea Vincenzo Valentini, vice Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss, con delega ai Big Data – sono frutto di una collaborazione multidisciplinare tra clinici, sperimentatori, data scientists e consulenti specialisti, che hanno saputo coordinarsi per fronteggiare la gravità delle emergenza pandemica, arricchendo di un valore aggiunto di interoperabilità il progetto Generator”.

Il monitoraggio in tempo reale dei dati dal fronte ospedaliero della pandemia era una delle necessità impellenti. Secondo Antonio Marchetti, team leader degli analytics del Gemelli, “è stato creato un sistema di monitoraggio che consente al Policlinico di seguire in tempo reale l’andamento dei ricoveri, delle dimissioni e dei trasferimenti di reparto dei pazienti Covid-19. Il sistema monitora inoltre l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, l’andamento dei risultati dei tamponi e i decessi raggruppando i dati in base ad alcuni criteri. Questo tipo di dashboard interattiva consente di ragionare su una migliore pianificazione delle risorse e del personale”.

“Siamo fieri di essere a fianco del Policlinico Gemelli per affrontare insieme questa situazione. La nostra esperienza, la nostra capacità analitica insieme a soluzioni dedicate sono a supporto di tutti i dipartimenti coinvolti nell’emergenza Covid-19 – dice Mirella Cerutti, Managing Director di Sas Italy –. Siamo disponibili a dare il nostro supporto alle strutture ed enti che stanno fronteggiando l’emergenza Covid-19 e ai clienti di qualsiasi settore di mercato per affrontare, con l’aiuto dei dati e delle previsioni, questo particolare momento e la ripresa delle attività”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA