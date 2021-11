Apple, affondo contro la Ue: "L'App Store aperto è un vaso di Pandora di malware" - CorCom

La disputa sull’App Store e le commissioni

Il funzionamento dell’App Store è già da tempo sotto lo scrutinio dei regolatori e sotto attacco da parte delle aziende concorrenti. Apple è in causa negli Stati Uniti con Epic Games, il produttore del gioco Fortnite, che l’ha trascinata in tribunale per ottenere l’apertura dell’App Store a sistemi di pagamento esterni e a link che portano fuori dal negozio di applicazioni della Mela. In un primo grado di giudizio Epic Games ha avuto ragione e ora Apple ha fatto appello nel tentativo di ribaltare la decisione.

Apple sostiene che il suo sistema di approvazione dei software degli sviluppatori e le regole dell’App Store garantiscono privacy e sicurezza ai suoi utenti. L’App Store è anche una fonte cruciale di guadagni per Apple, grazie alle app a pagamento e agli acquisti in-app. Le commissioni che Apple trattiene arrivano fino al 30% del prezzo pagato dagli utenti.

Per la Commissione Ue lo stretto controllo esercitato da Apple sull’App Store riduce la scelta per i consumatori, soffoca la concorrenza e tiene i prezzi alti: gli sviluppatori di software potrebbero infatti offrire a costi inferiori servizi come il pagamento per gli acquisti se non fossero fatti in-app.

A sostenere l’apertura del “sistema chiuso” di Apple e a controbattere le argomentazioni dell’azienda americana c’è anche la piattaforma europea dello streaming musicale Spotify, che preme sui regolatori perché impongano un allentamento del controllo di Apple sul suo App Store e dia maggiore libertà agli sviluppatori di vendere e pubblicizzare le loro app.