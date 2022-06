Apple incontra i developer: si alza il sipario su iOS 16

Le ultime versioni del software Apple per iPhone, iPad, Mac, Watch e Apple tv saranno protagoniste al Wwdc, la conferenza annuale degli sviluppatori di Apple, che si apre oggi in California. I nuovi “bit”, come i partecipanti chiamano spesso gli aggiornamenti, sono il più grande annuncio di software Apple dell’anno e stabiliscono la strategia pubblica per la piattaforma Apple nei prossimi 12 mesi. Ad esempio, iOS 16, come dovrebbe chiamare Apple il nuovo software per iPhone e iPad, potrebbe includere notifiche migliorate, una schermata di blocco ridisegnata e aggiornamenti alle app Messaggi e Salute. Ma è improbabile che le cuffie per realtà mista di Apple di cui si è a lungo parlato facciano il loro debutto in questa occasione.

Quest’anno il Wwdc includerà una componente in presenza, dopo due anni completamente “virtuali”. Il cambiamento, in realtà, è sottile: la presentazione principale con gli annunci di nuovi prodotti sarà ancora preregistrata e gli sviluppatori di tutto il mondo potranno ancora partecipare virtualmente alle sessioni della conferenza.

Cruciale il supporto dei developer di terze parti

Il Wwdc, che sta per Worldwide developers conference, ed è soprannominato “Dub dub”, è un evento strategicamente importante per Apple, anche se l’azienda non annuncia alcun nuovo hardware. La performance finanziaria di Apple dipende infatti dal supporto di sviluppatori di software di terze parti come quelli che partecipano al Wwdc. Senza una solida selezione di applicazioni aggiornate e di qualità, il valore delle piattaforme Apple per consumatori e utenti probabilmente diminuirebbe, il che alla fine danneggerebbe le vendite. Apple genera anche fino a 20 miliardi di dollari all’anno dalle vendite di software sul suo App Store.