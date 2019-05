Assist alle startup, in palio 150mila euro con il Premio Manfredo Manfredi

Tre premi da 50.000 euro per altrettanti progetti imprenditoriali hi-tech in grado di creare nuovi posti di lavoro e di far crescere l’ecosistema nazionale dell’innovazione. Si tratta della prima edizione del Premio Manfredo Manfredi, promosso dalla famiglia Manfredi e da PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano, per contribuire al rinnovamento del tessuto industriale nazionale offrendo a giovani imprenditori le prime risorse economiche necessarie a mettersi in gioco.

Il Premio è intitolato alla memoria dello storico manager del gruppo Barilla che a partire dagli anni ’50 e fino al 2013 contribuì allo sviluppo dell’azienda.

I progetti imprenditoriali dovranno configurarsi come “early stage”, cioè essere startup non ancora costituite, o fondate non prima dell’1 gennaio 2018, non ancora finanziate da alcun tipo di investitore professionale o istituzionale e capaci di utilizzare in modo distintivo le nuove tecnologie. Le candidature devono pervenire entro il 15 novembre 2019.

Il riconoscimento destinerà un premio in denaro – 150.000 euro, cioè 50.000 per ogni vincitore, di cui 30.000 sotto forma di grant e un equivalente di 20.000 in servizi di incubazione – a tre tra le migliori iniziative imprenditoriali hi-tech incubate in PoliHub. Le startup verranno individuate attraverso le call4ideas e i canali di accesso attivati negli ultimi due anni solari dall’incubatore (www.polihub.it, dove si trova anche il regolamento completo).

“Il Premio Manfredo Manfredi – commenta Stefano Mainetti, ceo di PoliHub – vuole aiutare giovani e promettenti imprenditori a muovere il primo passo nell’avvio della propria azienda, creare nuovi posti di lavoro che non sono aggredibili dalla robotica e dall’intelligenza artificiale perché si basano proprio su queste competenze e contribuire allo sviluppo dell’ecosistema italiano dell’innovazione, in particolare a Milano e al Politecnico, con la speranza che possa aprire la strada ad iniziative simili in Italia, come succede già da tempo nei paesi anglosassoni”.

