Aton, inaugurata la nuova sede da 700 mq a Pomezia

Taglio del nastro per la nuova sede di Pomezia di Aton Informatica. I nuovi headquarters, che si sviluppano su una superficie di 700mq, ospitano i competence center dell’azienda, a cui collaborano circa 70 delle 120 persone, tra dipendenti e collaboratori, che costituiscono la forza lavoro della società, specializzate in cybersecurity, data analytics, software factory e ricerca & sviluppo, in un team che si pone l’obiettivo di offrire al mondo enterprise consulenza, soluzioni e servizi con un approccio integrato e funzionale alle esigenze delle imprese.

Lo sguardo rivolto al futuro

La nuova sede, si legge in una nota di Aton – rappresenta la solidità di un’azienda che guarda al futuro, forte del continuo impegno in progetti di ricerca e innovazione. “Lo sviluppo di recenti progetti applicati al mondo del turismo, del food&beverage, della sanità, dell’editoria, realizzati in collaborazione con i principali attori del mondo accademico e istituzionale – sottolinea Fulvio Duse (nella foto), Coo di Aton IT – ci consentono di competere ad ogni livello con proposte e soluzioni innovative”.

In quest’ottica Aton ha recentemente aperto una sede a Bari, come previsto dal piano industriale, che punta a una crescita del 10% nel 2024. “Con l’apertura a Bari – conclude Duse – intendiamo sviluppare progetti di ricerca sperimentale e di innovazione industriale per competere sul mercato in un contesto in continua evoluzione”.

