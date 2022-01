Auto connesse, Stellantis e Amazon rafforzano l'alleanza strategica su digitale e sostenibilità - CorCom

Trasformare l’esperienza di guida per milioni di clienti Stellantis, favorendo la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e reso più efficiente dall’utilizzo di soluzioni digitali e di software. E’ questo l’obiettivo degli accordi di collaborazione globali pluriennali annunciati da Stellantis, che punta all’accelerazione della propria trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile, e Amazon.

L’intesa, che coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (Aws) e Amazon Last Mile, prevede che le società collaborino per implementare la tecnologia e l’esperienza software di Amazon in tutta l’organizzazione di Stellantis. Il processo, si legge in una nota, coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del software automobilistico. Insieme, le due società daranno vita a una suite di prodotti e servizi che si integrerà con la vita digitale dei clienti, aggiungendo valore nel tempo attraverso aggiornamenti periodici software over-the-air.

“Negli ultimi due decenni, Amazon ha sviluppato tecnologie, competenze e una rinnovata cultura dell’innovazione con l’obiettivo di diventare leader mondiale nel cloud computing, così come nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico – afferma Andy Jassy, ceo di Amazon – Abbiamo sfruttato la nostra esperienza per migliorare la vita dei clienti in tutto il mondo attraverso prodotti e servizi come Alexa, Kindle e Fire TV. Con Aws, inoltre, abbiamo aiutato migliaia di aziende a trasformarsi e a trasformare i loro settori di appartenenza. Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per innovare l’industria automobilistica e reinventare l’esperienza a bordo dei veicoli. Stiamo implementando soluzioni che aiuteranno Stellantis ad accelerare le esperienze connesse e personalizzate a bordo delle automobili, in modo da rendere ogni spostamento più smart, sicuro e a misura di viaggiatore. Insieme, creeremo le basi per la trasformazione di Stellantis da una casa automobilistica tradizionale in un leader globale nello sviluppo e nell’ingegneria basati su software”.

“La collaborazione con Amazon è parte integrante della roadmap di crescita delle nostre capacità, basata sia sullo sviluppo di competenze interne, che su collaborazioni con i maggiori leader tecnologici. Questa partnership apporterà conoscenze significative a una delle nostre piattaforme chiave, Stla SmartCockpit – sottolinea Carlos Tavares, ceo di Stellantis – Sfruttando l’intelligenza artificiale e le soluzioni cloud, trasformeremo i nostri veicoli in spazi di vita personalizzati e miglioreremo l’esperienza globale del cliente. Le nostre automobili diventeranno più accattivanti e ricercate, apprezzabili anche quando non si guida”.

Lo sviluppo di Stla SmartCockpit

Le due aziende metteranno a fatto comune le proprie esperienze per sviluppare il software per Stla SmartCockpit, che sarà operativo su milioni di veicoli a livello globale a partire dal 2024, con l’obiettivo di creare un’esperienza personalizzata e intuitiva a bordo dei veicoli grazie anche ad applicazioni potenziate dall’intelligenza artificiale che miglioreranno intrattenimento, navigazione, manutenzione del veicolo, assistenza vocale fornita da Alexa, utilizzo di piattaforme di e-commerce e servizi di pagamento. “La piattaforma Stla SmartCockpit – recita la nota – utilizzerà prodotti e servizi Amazon appositamente sviluppati per i veicoli di Stellantis, che potrà contare così sulla flessibilità necessaria per creare funzionalità personalizzate, specifiche per marchio e modello. Il software offrirà soluzioni ed esperienze su misura attraverso un app store caratterizzato da design intelligente e interfaccia utente responsiva. Verranno presentate informazioni pertinenti e tempestive, oltre a opzioni adatte alle esigenze e alle preferenze individuali dei clienti”.

Inoltre gli utenti in viaggio potranno monitorare ciò che succede nelle proprie case grazie all’integrazione con i principali servizi di sicurezza e di casa intelligente di Amazon, gestendo dispositivi smart abilitati, a casa o dalla app per smartphone Alexa, con l’assistenza vocale che consentirà ad esempio di ordinare accessori, pianificare la manutenzione e impostare la temperatura dell’abitacolo.

I nuovi cockpit digitali saranno sviluppati anche grazie all’attività di Mobile Drive, joint venture costituita nel 2021 da Stellantis e Foxconn.

Largo all’ingegneria collaborativa e all’innovazione

Dell’accordo fa parte anche la scelta di Stellantis di utilizzare Aws come cloud provider, nella prospettiva di costruire la prossima generazione di infrastrutture abilitate dal cloud per l’industria automobilistica.

Stellantis, prosegue la nota, prevede di migrare l’attuale pipeline di dati relativa a marchi e aree geografiche sul cloud Aws, anche con l’obiettivo di accelerare il time to market per i nuovi prodotti digitali, offrire maggiore personalizzazione e una manutenzione predittiva più accurata. Le due aziende sono inoltre impegnate nello sviluppo di “Virtual Engineering Workbench”, ambiente di sviluppo del prodotto basato su cloud, che fornirà flussi di lavoro automatizzati per gestire lo sviluppo e il test di software, effettuare simulazioni ad alte prestazioni, fornire formazione su modelli di apprendimento automatico, raccolta e analisi di dati.

La formazione

Nel contesto della software academy recentemente annunciata, le due aziende hanno anche in programma di avviare un nuovo percorso di apprendimento globale, l’ “Agile-Auto Software e Data Academy”, che si concentrerà su software, dati e tecnologia cloud. Entro il 2024, Stellantis formerà le competenze tecnologiche legate ad Aws di oltre 5.000 sviluppatori e ingegneri, per accelerare la sua trasformazione in un’impresa data-driven nel cloud. Nascerà inoltre una rete globale di innvoation hub per velocizzare ulteriormente le attività di sviluppo e ridurre il time to market per le nuove funzionalità.

Amazon punta sulla sostenibilità della rete di consegna

Grazie alla collaborazione con Stellantis Amazon dal 2018si serve di decine di migliaia di veicoli commerciali leggeri prodotti dalla casa automobilistica per supportare la logistica dell’ultimo miglio in Nord America ed Europa, come ad esempio Ram ProMaster, Fiat Ducato e i veicoli commerciali leggeri di Peugeot e Citroën. L’obiettivo del colosso dell’e-commerce è di trasformare la logistica dell’ultimo miglio con nuove soluzioni sostenibili, nell’ambito del Climate Pledge, programma che si pone l’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2040. Per il futuro Amazon sarà il primo cliente commerciale del nuovo veicolo elettrico a batteria (Bev) Ram ProMaster, che verrà lanciato nel 2023. Con il contributo di Amazon, Stellantis ha progettato il modello arricchendolo di caratteristiche uniche, finalizzate alla consegna dell’ultimo miglio.

