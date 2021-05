Auto elettrica a “trazione” 5G: la minicar Ami by Citroen e WindTre - CorCom

“Siamo orgogliosi di presentare oggi questa magnifica avventura insieme a WindTre per il lancio di Ami – 100% ëlectric in Italia”, afferma Alessio Scutari, direttore Marketing Citroën Italia. “Da sempre Citroën si ispira alle esigenze delle persone per offrire soluzioni di mobilità adatte alle evoluzioni della società, in linea con la nostra firma di marca ‘Inspired By You’. WindTre è il partner che abbiamo scelto perché condividiamo gli stessi valori umani e l’incessante ricerca di innovazioni tecnologiche al servizio dei clienti. Entrambi ci indirizziamo ad un vasto pubblico, di tutte le età, esattamente come fa Ami – 100% ëlectric, la nostra soluzione di mobilità urbana, anticonformista, rivoluzionaria, accessibile a tutti e facile da utilizzare nella vita di tutti i giorni“.

“WindTre è lieta di essere al fianco di Citroën, un brand automobilistico che esprime innovazione da oltre 100 anni, in questo progetto che proietta la mobilità urbana verso un orizzonte sempre più ‘green’, intelligente e accessibile a tutti, anche ai più giovani”, dichiara Tommaso Vitali, Chief marketing officer di WindTre. “La nostra partnership con Citroën permette di coniugare le caratteristiche di Ami – 100% ëlectric con una soluzione di connettività illimitata in 5G, in linea con l’idea di tecnologia sostenibile e vicina alle persone che contraddistingue, fin dalla nascita, il marchio WindTre”.

La city car sempre connessa grazie allo smartphone

Ami – 100% ëlectric è pensata per la mobilità urbana. ospita comodamente due persone, offre una guida silenziosa e fluida e un’autonomia a zero emissioni di 75 km. La batteria da 5,5 kWh si ricarica in sole tre ore da una presa elettrica standard da 220 V. Ultracompatta, con i suoi 2,41 metri di lunghezza, propone una straordinaria maneggevolezza grazie al diametro di sterzata di appena 7,2 metri. Ami – 100% ëlectric è facile da utilizzare, da ricaricare e anche da acquistare, direttamente online.

Le sue caratteristiche mostrano una studiata predisposizione per la connettività senza interruzioni garantita dallo smartphone. In plancia, un alloggiamento ospita il diffusore Bluetooth, che ha il compito di animare Ami – 100% ëlectric con la musica e di riprodurre le telefonate in vivavoce. Navigazione e multimedialità sono quindi affidate allo stesso smartphone che diventa il display di bordo, tatticamente posizionato in un alloggiamento specifico alla destra del volante, alla cui base è presente l’indispensabile presa Usb per la sua ricarica.

L’applicazione mobile My Citroën accessibile sul proprio smartphone attraverso il modulo connesso DAT@MI permette di essere informati in ogni momento sull’autonomia della propria Ami, lo stato di carica e tempo rimanente per una carica al 100%. L’applicazione facilita anche l’individuazione delle colonnine di ricarica pubbliche più vicine, una funzionalità proposta da Free2Move Services.