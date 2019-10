Biometria per le transazioni, accordo Namirial-Serban Biometrics

Biometria sempre più in primo piano nelle transazioni digitali. E’ l’obiettivo del deal tra la società italiana specializzata in reg-tech Namirial e Serban Biometrics. Namirial acquisisce una quota della società attiva in Spagna e America Latina con cui stringe un’alleanza commerciale. La business alliance permetterà a clienti e partner delle due aziende, spiega una nota, “di beneficiare di offerte comuni nella gestione delle transazioni digitali e biometriche, sia a livello software che hardware”.

Grazie all’accordo clienti e partner di Serban Biometrics otterranno l’accesso alle funzionalità di digital transaction management Namirial, compresi i trust service per l’identificazione, l’autenticazione e fornitura ad-hoc di certificati per la creazione di firme elettroniche avanzate e qualificate ai sensi del regolamento Eidas. I clienti e i partner di Namirial beneficeranno di funzionalità biometriche ampliate, che andranno a integrare i loro impianti di digital transaction management esistenti.

Namirial, soluzioni paneuropee

“La nostra nuova alleanza con la Serban Biometrics ci permetterà di servire i nostri clienti globali esistenti in Spagna, Portogallo e America Latina ancora meglio – ha detto Enrico Giacomelli, co-fondatore e proprietario Namirial -. Gli analisti ci riconoscono come fornitore globale di soluzioni RegTech, che si occupa di casi d’uso altamente regolamentati. Stiamo ponendo un forte accento sulla profonda esperienza localizzata nei nostri mercati. A differenza di altri fornitori siamo in grado di fornire una consulenza e soluzioni pan-europee”.

“Nonostante i regolamenti e le direttive UE, molti temi richiedono ancora una forte competenza a livello nazionale locale – dice Claudio Gabellini, co-fondatore e proprietario della Namirial -. Serban Biometrics ha tale esperienza nei suoi mercati di riferimento avendo a bordo veterani esperti di dati biometrici e di firma elettronica, ed è l’esempio perfetto di un partner in grado di creare con noi una moltitudine di sinergie”.

“Siamo entusiasti di avere Namirial come principale investitore in Serban – il commento di Juan Pablo Yagüe de Miguel, ad Serban Biometrics -. Siamo ora abilitati a fornire una gestione olistica delle transazioni digitali in modalità multicanale, coprendo tutti gli scenari in cui le firme sono acquisite di persona o da remoto”.

Fino a 10 anni fa Namirial e Serban Biometrics erano pionieri nell’uso dei dati biometrici relativi alle firme per la loro conversione in firma elettronica, nei rispettivi mercati. Oggi sono fornitori di aziende leader che operano in quasi tutti i settori, e di organizzazioni del settore pubblico. I principali clienti si trovano nei settori bancario, assicurativo, retail e utilities. In totale entrambe le organizzazioni forniscono più di 500mila postazioni attrezzate per la registrazione di firme biometriche in tutto il mondo.

