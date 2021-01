Bitcoin futures, BlackRock passa all’azione: investimento “idoneo” in due fondi - CorCom

Anche BlackRock si dà al bitcoin. E sono già due i fondi – BlackRock Strategic Income Opportunities e BlackRock Global Allocation Fund – in cui è stata considerata la moneta virtuale come “investimento ammissibile”. In dettaglio negli investimenti sono stati inseriti i “bitcoin futures”, una mossa per portare il mondo delle criptovalute all’attenzione dei propri clienti.

I fondi – secondo quanto si evince da un file depositato alla Securities and Exchange Commission – investiranno solo in futures su bitcoin regolati in contanti, negoziati su borse di materie prime registrate presso la Commodity Futures Trading Commission.

L’amministratore delegato Larry Fink aveva dichiarato al Council on Foreign Relations di dicembre che il bitcoin potrebbe evolversi in un mercato globale.

La criptovaluta dopo il record di 41mila dollari raggiunto a inizio gennaio viaggia ora intorno ai 34mila dollari, in calo del 5,57% nelle ultime 24 ore. Ma dall’inizio dell’anno la crescita è di oltre il 20% anche se la progressione che non è stata lineare. Diviso il mondo degli analisti sulle prospettive future: se c’è chi considera il valore troppo volatile c’è chi invece stima performance record. Addirittura quest’anno il valore potrebbe schizzare a 100mila dollari.

