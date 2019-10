Blockchain, il grande balzo della Cina: “Via alla svolta”

La Cina accelera sulla blockchain. “Dobbiamo cogliere l’opportunità offerta dalla nuova tecnologia” ha detto il presidente della Repubblica popolare e segretario generale del Partito comunista Xi Jinping, dando ufficialmente il “la” a una serie di svolte strategiche sul tema. “Sono molteplici gli ambiti di applicazione, dal finanziamento delle imprese alla rete di trasporto fino alla riduzione della povertà. La blockchain permetterà di potenziare i sistemi anti-contraffazione delle merci, la sicurezza in ambito alimentare, il welfare. Abiliterà servizi pubblici smart, più economicamente sostenibili e di maggiore qualità”.

Blockchain, la strategia della Cina

E’ la prima volta che il tema blockchain viene affrontato dai vertici del Paese. La “svolta” è stata annunciata nel corso di un forum di studi del Comitato centrale del partito. L’obiettivo, ha detto Xi, è fare della Cina il leader nella tecnologia emergente puntando in particolare al rilascio dei primi standard.

“Guardiamo alla blockchain – ha annunciato – come un passo avanti per spingere una strategia indipendente di innovazione delle tecnologie chiave”. Quindi avanti sugli investimenti, “con un focus particolare sull’innovazione industriale”.

Obiettivo la realizzazione di un’ecosistema blockchain in grado di accelerare l’integrazione con tecnologie informatiche di frontiera come Intelligenza artificiale, big data e Internet of Things. La strategia dovrà essere accompagnata dalla costituzione di team di talenti e dal rafforzamento del sistema di formazione del personale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA