Carta di identità per aprire un account social, Italia Viva vuole una legge

Una proposta di legge che “obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’identità”. E’ l’iniziativa che il deputato di Italia Viva Luigi Marattin annuncia stamattina su Twitter raccogliendo l’idea del regista Gabriele Muccino.

Subito, al più presto, occorre una legge che obblighi chiunque apra un account social a registrarlo solo tramite l’invio di un documento di identità. Sapremo solo così chi si nasconde dietro la rete commettendo reati penali sotto l’impunità dell’anonimato. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) October 28, 2019

Il responsabile economico Iv si dice d’accordo con il regista, proponendo che si apra un profilo social con la carta d’identità e “poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così”. Immediata la reazione contraria di molti utenti social ma Marattin insiste: “Si arrabbiano quando annunci di voler fare qualcosa per impedire che il web diventi la fogna che è diventato ma si mettano l’animo in pace, il limite è superato ed è ora di agire”.

La proposta di Muccino è stata raccolta anche dai senatori Pd.”La commissione contro l’odio sarà la sede giusta per verificare con gli operatori dei social l’opportunità di legare l’apertura di account ad un documento di identità – preannunciano Dario Stefano, Luciano D’Alfonso, Daniele Manca e Francesco Verducci – La necessità di istituire rapidamente una commissione parlamentare sull’odio – sottolineano – è fortemente collegata all’esigenza di trovare strumenti più efficaci per impedire il proliferare di insulti che spesso vengono lanciati da profili anonimi e difficilmente tracciabili. la proposta di Muccino è un modo intelligente per arginare questi abusi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA