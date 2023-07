ChatGpt, il Governo Usa avvia un’indagine: “Possibili danni ai cittadini”

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti avvia un’indagine formale sull’uso di ChatGpt per indagare sulla pubblicazione di fake news confezionate ad hoc a danno di cittadini e sul trattamento dei dati personali da parte di OpenAi, la società a cui fa capo la piattaforma di intelligenza artificiale generativa.

La questione dei falsi dossier

La Commissione federale ha già inviato una lettera all’azienda – visionata dal Washington Post – in cui si chiedono chiarimenti in merito a una serie di notizie false e alle pratiche dell’azienda sulla protezione dei dati personali dopo che già nel 2020 era stato scoperto un bug che consentiva agli utenti di visualizzare informazioni su chat private incluse informazioni sui pagamenti.

Nel mirino anche le operazioni di marketing

Nella lettera sarebbero stati chiesti chiarimento anche sulle operazioni di marketing dell’azienda e sulle modalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale

Dal 15 agosto scattano le regole in Cina

La Cina ha intanto emesso i primi dettagliati regolamenti sull’uso delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa che dovranno essere “sani” e rispecchiare i “valori socialisti fondamentali” e “non generare alcun contenuto che “inciti alla sovversione del potere statale e al rovesciamento del sistema socialista, metta in pericolo la sicurezza e gli interessi nazionali, danneggi l’immagine del paese, incita alla secessione dal Paese, mina l’unità nazionale e la stabilità sociale, promuove il terrorismo, l’estremismo, l’odio nazionale e la discriminazione etnica, la violenza, l’oscenità e la pornografia”.

Approccio normativo graduale

Secondo quanto rivela il South China Morning Post i regolamenti pubblicati congiuntamente da sette regolatori cinesi, guidati dalla Cyberspace Administration of China, entreranno in vigore il 15 agosto: tutti i servizi di intelligenza artificiale generativa, inclusi quelli che riguardano contenuti, immagini, audio e video, forniti al pubblico cinese saranno soggetti a controlli stringenti. Le autorità si impegnano a “prendere misure efficaci per incoraggiare lo sviluppo innovativo dell’IA generativa” e rispetto alla versione inziale di aprile sono state eliminate una serie di sanzioni previste a carico di chi non rispetterà le regole.

Le piattaforme ancora in fase di “test” e solo a uso aziendale

Una strategia dunque in parte più “soft” rispetto a quella preventivata qualche mese fa – con regole a step e un approccio normativo graduale – anche se la Cina non ha ancora consentito a nessuna azienda nazionale di distribuire al pubblico servizi in stile ChatGpt. Ernie Bot di Baidu e Tongyi Qianwen di Alibaba sono disponibili solo in modalità di “test” e solo per uso aziendale. ChatGpt di OpenAI e Bard di Google restano invece per ora vietati.

Il regolamento allinea lo sviluppo dell’IA con le priorità politiche ed economiche della Cina, a seguito del regolamento del 2021 sugli algoritmi e di quello del 2022 sui contenuti “generati sinteticamente”.

