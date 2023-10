Chip, Ardian lancia un fondo di investimento in Europa

Una piattaforma innovativa che nasce con l’obiettivo di investire su tutta la catena del valore dei semiconduttori, con particolare attenzione all’Europa, per portare le aziende a diventare leader mondiali nei loro mercati: è Ardian Semiconductor, l’iniziativa che segna lo sbarco nel mondo dei chip della società di investimento Ardian.

I megatrend del settore

L’iniziativa nasce dalla constatazione che i semiconduttori sono fattori critici della trasformazione digitale e della transizione ecologica di settori chiave, come le infrastrutture di dati, la mobilità, l’industria e i consumatori. “Dopo diversi decenni di crescita costante a una sola cifra – spiega Ardian in una nota – gli analisti del settore ritengono che l’industria dei semiconduttori continuerà a crescere e raggiungerà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030, trainata da megatrend prevedibili come l’intelligenza artificiale, il cloud computing, l’elettrificazione e l’automazione della mobilità e dell’industria, o i dispositivi intelligenti e connessi”.

Il ruolo dell’Europa

In questo quadro l’Europa è – secondo l’analisi di Ardian – una delle regioni più interessanti per gli investimenti nel prossimo decennio. “Le aziende europee della catena del valore sono leader mondiali nei semiconduttori per i mercati finali della mobilità e dell’industria, che stanno vivendo una rapida trasformazione tecnologica e che si prevede cresceranno più rapidamente – spiega Ardian – L’Europa è leader anche grazie ai suoi ecosistemi di innovazione, alla proprietà intellettuale, alle attrezzature specializzate e alle aziende di materiali, che sono alla base di importanti megatrend come la rivoluzione dell’intelligenza artificiale”. A questo va aggiunto anche che l’Europa si avvale di incentivi governativi, tra cui l’European Chips Act da 43 miliardi di euro, per rafforzare la propria leadership e beneficiare di una maggiore regionalizzazione della catena di fornitura globale.

La collaborazione con Silian Partners

Il lancio di Ardian Semiconductor avviene attraverso una partnership strategica esclusiva con Silian Partners, un team di senior executive dell’industria dei semiconduttori con oltre 115 anni di esperienza combinata nel settore, “che porta – spiega Ardian – relazioni uniche nel settore, visione strategica e attenzione operativa”.

L’offerta di soluzioni innovative

“I semiconduttori sono ovunque e consentono la trasformazione digitale e la transizione ecologica del mondo – afferma Thibault Basquin, membro del Comitato esecutivo di Ardian – Poiché si prevede che la domanda di semiconduttori sarà più che raddoppiata nel prossimo decennio, un’intera catena di fornitura deve scalare e portare avanti l’innovazione, comprese innumerevoli aziende europee di medie dimensioni. È quindi il momento perfetto per lanciare Ardian Semiconductor, sfruttando le posizioni di leadership dell’Europa in segmenti critici della catena del valore dei semiconduttori. Basandosi sulla comprovata esperienza di Ardian come leader globale degli investimenti privati – conclude – la piattaforma apporterà soluzioni di capitale innovative a questa catena di valore strategica in un momento cruciale, lavorando a fianco di leader industriali di livello mondiale”.

Il team di investitori

“Siamo lieti di collaborare con Ardian, che comprende perfettamente l’opportunità unica di rispondere a un’esigenza critica della catena di valore europea dei semiconduttori e di diventarne lo sponsor finanziario di riferimento – sottolinea Paul Boudre, Amministratore delegato senior e cofondatore di Silian Partners – Grazie a una partnership strategica su misura, riuniamo in un unico team investitori di private equity esperti, processi di investimento collaudati e leader di successo nel settore dei semiconduttori. Ardian è l’azienda ideale, con le persone e la cultura giuste per costruire insieme questa piattaforma di investimento unica nel suo genere. Mentre avviamo i dialoghi con le aziende e gli imprenditori, abbiamo la conferma che siamo in grado di offrire al settore soluzioni che oggi non esistono e che il nostro approccio creerà un valore significativo su tutta la linea”.

