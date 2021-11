Chip, maxi appalto per Amd con Meta (Facebook). Il titolo balza del 10% - CorCom

Chiusura in rialzo del 10% per i titoli di Amd, produttore californiano di semiconduttori, dopo che la società ha annunciato di aver siglato un accordo con Meta, la “nuova” Facebook. Durante l’ evento aziendale Accelerated data center première, Amd ha anche rivelato la prossima messa sul mercato di una gamma di nuovi chip.

Gli annunci aiuterebbero a sostenere la spinta dell’azienda contro i suoi concorrenti. Amd è in procinto di conquistare quote di mercato dal leader di mercato Intel poiché fornitori di servizi cloud come Microsoft, Amazon e Google acquistano i suoi chip per eseguire i loro servizi. Amd ha ottenuto alcuni vantaggi in termini di prestazioni rispetto ai processori Intel concorrenti negli ultimi anni.

Raddoppiato il giro d’affari per i data center

Il mese scorso, il Ceo di Amd, Lisa Su, ha dichiarato che le vendite di chip per data center sono raddoppiate su base annua nel trimestre più recente e che l’attività rappresenta il 20% delle vendite dell’azienda. I chip del data center fanno parte del segmento embedded, enterprise e semi-custom di Amd, che ha registrato vendite per 1,9 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, con un aumento del 69% anno su anno.

Su ha detto in questi giorni che ulteriori dettagli sulla sua partnership con Meta saranno discussi più avanti questa settimana durante il summit dell’Open Compute Project.

