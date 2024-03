Software as a service per il terzo settore, come realizzare la valutazione d’impatto

La rapida evoluzione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi anni ha modificato in modo importante il modo di vivere e di lavorare delle persone e delle imprese. Il Terzo Settore non è rimasto immune da questo cambiamento; tuttavia, il censimento Istat delle Istituzioni non profit (Inp) di novembre 2022 indica che solo il 35,5% delle organizzazioni del Terzo Settore utilizza ‘piattaforme digitali’ per la realizzazione e per la gestione operativa dei progetti.

Progetti spesso onerosi in termini di risorse umane, che attraverso un utilizzo consapevole e mirato di soluzioni digitali adeguate potrebbero vederne un migliore impiego, restituendo processi operativi più efficienti, sicuri, trasparenti, e creando le condizioni per monitorare efficacemente i progetti stessi ed effettuare le valutazioni d’impatto desiderate.

È questa la visione di Fondazione Italiana Accenture Ets, che negli anni ha progettato e sviluppato idea360, una piattaforma digitale in grado di accompagnare le organizzazioni del Terzo Settore – ma anche le aziende che intendono avviare azioni di responsabilità sociale – durante le diverse fasi operative dei loro programmi, dalla progettazione alla gestione, fino alla messa a terra e alla verifica dei risultati.

Come funziona idea360

idea360 consente infatti di attivare, in modalità altamente personalizzata, programmi basati sulla raccolta di contenuti multimediali (dati, immagini, file, video e altro) in modo strutturato e interattivo, attraverso pagine web e form completamente configurabili, rendendoli disponibili in tempo reale su web e su dashboard secondo gerarchie di utenze altrettanto personalizzabili. La piattaforma è oggi il risultato di oltre 10 anni di co-progettazione evolutiva in riferimento alle nuove tecnologie che la rendono sempre più accessibile e fruibile anche a chi non ha competenze digitali spinte, ma soprattutto ai continui upgrade funzionali suggeriti dai suoi utilizzatori e implementati da Fondazione Italiana Accenture Ets in modo da renderli successivamente disponibili a tutte le organizzazioni che intendono usare idea360.

La piattaforma, multilingua e fruibile da qualsiasi dispositivo, è disponibile in modalità white-label e viene già oggi utilizzata come SaaS (Software As A Service) da numerose organizzazioni che hanno colto l’importanza di promuovere e gestire bandi, concorsi, call, sondaggi, manifestazioni di interesse, e in generale qualsiasi processo di raccolta dati in modo personalizzato, strutturato e facilmente consultabile in modalità sia analitica che sintetica.

Negli ultimi cinque anni idea360 ha ospitato oltre 150 programmi di terze parti, che hanno veicolato oltre 20 milioni di euro a sostegno di più di 500 tra giovani e imprese a vocazione sociale.

La collaborazione con Unicredit

UniCredit Foundation Ets è una delle organizzazioni che utilizzano idea360 già da alcuni anni per la pubblicazione e gestione end-to-end di bandi orientati alla erogazione di borse di studio.

Pietro Blengino, Segretario del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation Ets, conferma come idea360 abbia introdotto un elevato livello di efficienza e trasparenza nel processo, ottimizzando le risorse umane impiegate e soprattutto riducendo i margini di errore.

La piattaforma ha permesso a UniCredit Foundation Ets di svolgere in completa autonomia attività come la preparazione delle pagine web su cui viene veicolato il traffico digitale, la personalizzazione degli aspetti grafici e funzionali, la progettazione dei form per la raccolta delle candidature, la selezione e valutazione delle stesse, l’interazione con i proponenti e la comunicazione dei risultati. Nel tempo l’utilizzo dello strumento è stato infatti esteso anche ad altri ambiti operativi e a tutti i paesi in cui è presente il Gruppo UniCredit.

Fattori differenzianti, riconosciuti e apprezzati da tutti gli utilizzatori di idea360, sono la versatilità, l’adattabilità, l’interfaccia utente e l’assistenza costante da parte del team di Fondazione Italiana Accenture Ets, dalla fase implementativa fino alla valutazione dei risultati.

Un work in progress

La piattaforma continua ad essere arricchita con nuove funzionalità facendo tesoro dei riscontri forniti dagli utilizzatori, posizionandosi così come strumento al servizio dell’innovazione sociale attraverso cui Fondazione Italiana Accenture Ets si fa promotore di cultura digitale, valorizzando l’intelligenza collettiva dell’ecosistema.

Sostenere l’innovazione nel Terzo Settore e favorire la convergenza di pensieri e stimoli provenienti dal mondo non profit e dal mondo profit significa contribuire alla realizzazione di sinergie nuove, utili per costruire una società sostenibile e inclusiva.

