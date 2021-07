5G ed Edge, via alla partnership Ericsson-Google Cloud - CorCom

Google Cloud ed Ericsson hanno annunciato ieri una partnership per sviluppare congiuntamente soluzioni 5G ed edge cloud per supportare i provider di servizi di comunicazione (Csp) nella loro trasformazione digitale, aprendo la strada a nuovi use case per aziende e consumatori.

A livello globale, le realtà industriali operative in ambito edge – tra cui Csp, retailer, manufacturer, aziende attive nel settore dei trasporti, sanità, media e intrattenimento – devono affrontare pressioni per dar vita a imprese più digitalizzate e offrire nuove esperienze digitali ai i propri clienti. Per aiutare le aziende ad affrontare questo cambiamento, Google cloud ed Ericsson stanno lavorando insieme per sviluppare nuove soluzioni presso i D-15 labs di Ericsson nella Silicon valley, un centro di innovazione all’avanguardia, dove soluzioni e tecnologie avanzate vengono sviluppate e testate su una piattaforma 5G live e multilayer. Ericsson e Google Cloud hanno già completato l’onboarding delle funzioni di rete 5G Ericsson su Anthos, per abilitare use case telco edge e on-premise per Csp e aziende.

Sperimentazione con Tim per migliorare efficienza e ridurre latenza

Come parte della collaborazione, Google Cloud ed Ericsson stanno inoltre sperimentando con Tim il deployment di enterprise edge application su rete live di Tim. Il progetto, che automatizzerà le funzioni della core network 5G di Tim e le applicazioni basate sul cloud, si avvarrà dell’infrastruttura telco cloud di Tim, delle soluzioni Google cloud, e delle tecnologie Ericsson per la 5G core network e l’orchestrator. Queste offerte congiunte aiuteranno le imprese del settore automobilistico, dei trasporti, del manufacturing e di altri settori a migliorare l’efficienza e ridurre la latenza, portando le capacità computazionali e di storage in prossimità delle sedi fisiche delle aziende.

Kurian (Google cloud): “Da noi supporto alla trasformazione digitale del business”

“Le organizzazioni hanno la straordinaria opportunità di trasformare digitalmente i propri business attraverso 5G e funzionalità cloud come l’intelligenza artificiale e il machine learning sull’edge”, afferma Thomas Kurian, Ceo di Google cloud. “Siamo orgogliosi di collaborare con Ericsson per supportare la costruzione delle basi per i provider di servizi di comunicazione e le imprese a trarre vantaggio dalla tecnologia cloud e dai servizi cloud-native, dal core della rete di telecomunicazione all’edge e alla sede aziendale”.

“Il 5G è una formidabile piattaforma per l’innovazione. Combinato con le prestazioni del cloud edge, il 5G ha il potenziale per accelerare la trasformazione digitale praticamente di qualsiasi settore dell’industria o della società”, ha detto Niklas Heuveldop, presidente e responsabile di Ericsson per il Nord America. “Siamo entusiasti della partnership con Google cloud mentre ci impegniamo, insieme ai nostri clienti, a sfruttare l’insieme combinato delle nostre capacità per risolvere le sfide di business del mondo reale a beneficio dei consumatori, delle imprese e della società in generale”.

