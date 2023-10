5G, edge cloud e cavi sottomarini: la Ue mette sul piatto 240 milioni. Ecco i bandi

La Commissione europea ha aperto una terza serie di call for proposals per il co-finanziamento delle infrastrutture per la connettività digitale nell’Ue. Complessivamente sono a disposizione risorse per 240 milioni di euro tramite il Connecting Europe facility (Cef)- digital, suddivise per progetti in tre aree: la copertura 5G lungo i corridoi di trasporto, il 5G e l’edge cloud per le comunità smart e la connettività backbone per i global digital gateways.

Gli inviti sono rivolti a organizzazioni pubbliche e private, che potranno presentare le loro proposte di cofinanziamento nell’ambito della componente digitale del Cef. Verranno co-finanziati progetti di comune interesse con cifre che vanno da 51 milioni a 100 milioni di euro a seconda dell’area in cui si inserisce il progetto.

Le domande vanno presentate entro il 17 gennaio 2024.

Cef Digital, terza call for proposals: il 5G

La prima area, “Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto” (strade, ferrovie, corsi d’acqua) ha un budget di 100 milioni di euro per studi e lavori. La seconda, “5G e edge cloud per le comunità intelligenti”, ha un budget di 51 milioni di euro per le opere.

Questi primi due inviti, ha spiegato la Commissione, si concentrano principalmente sul migliorare la connettività 5G tanto nelle comunità rurali quanto nelle zone urbane, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini dell’Unione europea l’accesso a tecnologie e servizi digitali.

Cavi sottomarini per i Global gateways

La terza area, “Connettività dorsale per Digital global gateways” (cavi sottomarini, infrastrutture di terra satellitari) ha un budget di 90 milioni di euro per studi e lavori.

ll programma Cef Digital mira, infatti, anche a rafforzare le connessioni tramite dorsali di rete (principalmente cavi sottomarini) per migliorare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell’Unione, in particolar modo quelle distribuite nelle isole e nelle zone remote e scarsamente popolate, oltre che per rinforzare la connettività con gli altri Paesi, in linea con la strategia “Global gateway“.

Tutte le opportunità dell’Europa connessa

Lo strumento Connecting Europe facility (Cef) – Digital mira a favorire gli investimenti in infrastrutture digitali di comune interesse: in pratica si punta a migliorare la connettività transfrontaliera. In tutto il programma ha un fondo di 1,6 miliardi di euro per il periodo 2021 e il 2027 e viene implementato da HaDea (Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale).

I bandi Cef Digital sono aperti a enti pubblici o privati (comprese le joint venture) stabiliti nei paesi dell’Ue, compresi i paesi o territori d’oltremare. A determinate condizioni sono possibili anche cooperazioni transfrontaliere e internazionali. La partecipazione è soggetta a restrizioni di sicurezza, che sono definite in ogni testo di chiamata.

La Commissione ha organizzato anche un’Info Day for call for proposals 3 che si svolgerà online il 26 ottobre 2023.

