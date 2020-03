Aruba apre a Cogent il Global Cloud data center di Milano

L’internet service provider Cogent sbarca con un proprio point of presence nel Global cloud data center di Aruba alle porte di Milano. Il nuovo Pop consentirà ai clienti Aruba di disporre dei benefici di una rete internazionale, quella di Cogent, che si estende in tutto il Nord America, l’Europa e l’Asia attraverso oltre 92.000 km di fibra intercity e oltre 56.000 km di fibra metro, fornendo servizi a oltre 204 mercati e collegandosi con oltre 6.840 ulteriori reti.

La presenza di un operatore di tale calibro, che va ad aggiungersi agli altri già presenti – si legge in una nota di Aruba – aumenta il ventaglio di carrier disponibili all’interno di Global Cloud Data Center, consentendo a tutti i clienti di avere a disposizione maggiori possibilità di scelta. Global Cloud Data Center, così come gli altri Data Center Aruba, è carrier neutral, per cui al suo interno sono ospitati numerosi operatori di telecomunicazioni con cui i clienti possono gestire in autonomia i propri rapporti di partnership: Cogent va così ad aggiungersi a Tim, Fastweb, Wind-Tre, Retelit, Irideos, Planetel e Vodafone.

“Abbiamo aggiunto valore alla nostra punta di diamante – afferma Lorenzo Giuntini, Cto di Aruba – l’ingresso di un operatore come Cogent, Tier 1 di livello internazionale all’interno di Global Cloud Data Center, oltre a porre il Data Center tra le possibili scelte a disposizione su scala mondiale, sta anche apportando numerosi vantaggi ai nostri clienti grazie ad un transito Internet di qualità.”

“Man mano che il mondo diventa più interconnesso, le opzioni di connettività carrier-neutral come quelle fornite da Global Cloud Data Center diventano sempre più importanti – aggiunge Peter Menig, sales director di Cogent – Cogent è lieta di avere l’opportunità di fornire servizi di transito IP di alta qualità ai clienti del Data Center Aruba”.

