Cloud per la PA, Agid "apre" i dati del suo marketplace - CorCom

Il Cloud della Pa resta al centro delle attività di AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale mette da oggi a libera disposizione anche ai dataset relativi ai servizi Qualificati.

I dati infatti sono stati resi disponibili in formato Json e Csv e sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni, divisi per servizi e costantemente aggiornati.

La novità comprende svariati servizi: si potrà infatti consultare la dashboard dei servizi Qualificati divisi per SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a service) e IaaS (Infrastructure as a service).

In 800 all’evento online sul Cloud della Pa

Il cloud è stato protagonista anche dell’evento “Cloud della pa, nuovi spazi per tutti”, promosso da AgID lo scorso 26 novembre. L’evento ha visto la partecipazione attiva di oltre 800 iscritti appartenenti a pubbliche amministrazioni centrali e locali e aziende fornitrici di servizi cloud, che hanno potuto approfondire il tema della strategia Cloud e le possibilità di utilizzo dei servizi qualificati. La giornata ha visto al centro temi importanti, dall’evoluzione futura della tecnologia alle esperienze concrete da parte di pubbliche amministrazioni centrali, sino importanti aspetti del cloud computing trattati da esperti universitari.

