Cloud: Fastweb con Hpe mette il turbo a offerta e time to-market

Fastweb punta sulla piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake, di Hewlett Packard Enterprise, per potenziare i propri servizi cloud e rendere più efficiente la distribuzione delle proprie soluzioni, grazie all’ottimizzazione della governance e dei processi, con la massima sicurezza.

In particolare, grazie all’integrazione con la piattaforma di Hpe, Fastweb sarà in grado di implementare il livello di efficienza nell’erogazione delle proprie soluzioni in cloud riducendo sensibilmente il time to market e offrendo ai propri clienti un’esperienza cloud flessibile e scalabile, in grado di soddisfare le loro diverse esigenze e necessità. Hpe ha rilevato che i clienti che passano a Hpe GreenLake da modelli CapEx tradizionali possono ottenere una riduzione di oltre il 30% dei costi energetici e del costo totale di gestione in 5 anni.

Livello di personalizzazione tra i punti di forza della soluzione

“Abbiamo scelto Hpe perché eravamo alla ricerca di una soluzione hardware as a Service che ci permettesse di ottimizzare i tempi di approvvigionamento delle risorse e rendere più efficiente e flessibile la scalabilità della nostra infrastruttura – spiega Domenico Impelliccieri, Head of Fast Cloud Ict & Sap Services di Fastweb -. Il principale vantaggio della soluzione è il suo livello di personalizzazione che consente di creare un modello di acquisto specifico in base al tipo di servizio offerto. Con Hpe GreenLake offriamo ai nostri clienti una maggiore e più efficiente erogazione dei servizi in cloud e siamo in grado di modulare capacità computazionale sulla base delle loro esigenze, con una sensibile riduzione del time to market. Inoltre abbiamo una migliore comprensione dell’utilizzo della capacity, del consumo energetico e delle emissioni di anidride carbonica nonché un controllo più efficiente dei costi di gestione”.

Portare l’esperienza cloud nei data center

“Hpe GreenLake è una piattaforma di cloud ibrido che porta l’esperienza cloud all’interno dei datacenter centralizzati o distribuiti dei nostri clienti – aggiunge Mauro Colombo, Technology and Innovation Director di Hewlett Packard Enterprise Italia –. In questo modo riusciamo a rispondere puntualmente alle loro diverse esigenze IT e di business. Oltre ad essere basato su un modello a consumo, Hpe GreenLake consente alle aziende di realizzare un cloud ibrido con servizi IT che rispettino la sovranità del dato, la residency e la proprietà del dato stesso, inoltre elimina le complessità in termini di compliance, è assolutamente flessibile, non ha vincoli di trasformazioni applicative né costi di Egress e non presenta difficoltà nelle attività di change e operation management degli assets che ne fanno parte. Hpe GreenLake è progettata per fornire una soluzione IT completa, flessibile e scalabile per le aziende pubbliche e private. In questo modo, Fastweb potrà sempre più focalizzarsi nello sviluppo di servizi cloud a valore aggiunto per i propri clienti, lasciando a noi la gestione e l’erogazione dei servizi cloud infrastrutturali“.

“Per questo progetto con Fastweb – puntualizza ancora Colombo – abbiamo fornito la soluzione in collaborazione con Npo Sistemi, un’azienda italiana specializzata in soluzioni e servizi IT, partner autorizzato di Hpe per l’erogazione dei servizi Hpe GreenLake. Dopo aver raccolto le varie richieste arrivate sia dai referenti tecnici sia da quelli finance di Fastcloud e Fastweb, abbiamo disegnato una soluzione che permettesse di non fare overprovisioning sulle architetture oggetto della solution GreenLake, offrendo comunque loro la possibilità di gestire in modalità “as a service” le richieste di ulteriore fabbisogno di risorse computazionali andando ad accedere al buffer infrastrutturale disegnato da Hpe e messo a disposizione di Fastweb a tempo zero”.

Oltre 70 servizi cloud tramite Hpe GreenLake

La piattaforma Hpe GreenLake offre oggi più di 70 servizi cloud che possono essere facilmente attivati dalla GreenLake Cloud Platform, tramite la quale è poi possibile monitorare la capacità usata e i rispettivi costi. I servizi offerti vanno da quelli di infrastruttura, come server, storage e rete, per supportare le esigenze di elaborazione dei dati e di archiviazione delle aziende, a quelli di piattaforma (database, analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning), sino a servizi di gestione dei dati, tra cui backup, ripristino, archiviazione e protezione, e servizi di supporto e gestione (monitoraggio, manutenzione, gestione delle prestazioni e assistenza tecnica, nonché una dashboard di sostenibilità che monitora il consumo energetico e le emissioni di carbonio non solo degli assets Hpe ma anche di altri vendo che fanno parte dell’infrastruttura del cliente).

