Cloud per la PA, Consip: “In corso gare per 1,7 miliardi”

Sono due le gare in corso relative ai servizi cloud per la pubblica amministrazione. Lo precisa Consip a seguito delle dichiarazioni dell’Ad di Microsoft Silvia Candiani. “Nell’ambito del Piano triennale per l’informatica nella PA sono in corso le gare per “Public Cloud Iaas e Paas” del valore 550 milioni di euro e “Servizi applicativi in ottica cloud” per 1,2 miliardi di euro, che appena aggiudicate metteranno a disposizione delle amministrazioni contratti “pronti all’uso”, segnala Consip in una nota inviata a CorCom.

“Inoltre, nell’attuale offerta Consip è disponibile il contratto-quadro Spc Cloud, del valore 2 miliardi di euro, attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono acquisire servizi cloud evoluti, identità digitale e sicurezza applicativa, interoperabilità dati e cooperazione applicativa, realizzazione portali e servizi on-line”, precisa la Centrale acquisti.

“Consip, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, è da sempre attenta e sensibile a modelli “cloud-first“. Risulta dunque quantomeno ingeneroso associare il nome di Consip alla questione – ben più ampia e complessa – dei ritardi nell’introduzione del cloud nella Pubblica Amministrazione”.

