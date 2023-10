Cloud per la PA, la Commissione europea sceglie la piattaforma di Oracle

C’è anche Oracle Cloud Infrastructure (Oci) di Oracle nelle offerte di servizi cloud disponibili alle pubbliche amministrazioni dell’Unione europea. Lo ha fatto sapere la stessa azienda It americana: la Commissione Ue, in seguito a una procedura competitiva di appalto, ha accettato di incorporare Oci e i relativi servizi di piattaforma nel portafoglio di offerte per le PA dei Paesi membri. di servizi cloud disponibili alle pubbliche amministrazioni dell’Unione europea. L’accordo ha durata di sei anni.

A giugno Oracle ha lanciato l’offerta “Eu Sovereign Cloud”, una delle prime specificamente progettate per il mercato dell’Unione europea, le sue esigenze di protezione dei dati e il suo contesto normativo, oggi fortemente orientato al paradigma del cloud sovrano.

Il cloud di Oracle a disposizione delle PA europee

L’accordo con cui Oci è parte delle offerte di servizi cloud per le PA europee offre a decine di istituzioni, enti e agenzie dell’Ue la possibilità di accedere a oltre 100 servizi Oci e di sfruttare i vantaggi del cloud computing, tra cui scalabilità, sicurezza, flessibilità e prestazioni affidabili.

WHITEPAPER Analisi del Decreto PNRR 2: tutte le novità in materia di pubblico impiego Pubblica Amministrazione E-Gov

Oci – si legge in una nota di Oracle – fornisce risorse di elaborazione scalabili e ad alte prestazioni, e consente una facile migrazione delle applicazioni tradizionali e legacy dagli ambienti on-premises al cloud. A questo si aggiunge una rigorosa sicurezza organizzativa e architetturale (NdR “security-by-design”), grazie a una gamma completa di funzioni tra cui tecnologie di cifratura avanzate, gestione integrata delle identità e controlli stringenti degli accessi – il che consente alle istituzioni e agli enti pubblici dell’Unione europea di soddisfare i requisiti normativi in termini di conformità e governance dei dati, riducendo costi e rischi associati.

L’uso di Oci permette agli enti pubblici di memorizzare, elaborare e analizzare i dati in tutta sicurezza, rispettando al tempo stesso i più rigorosi requisiti di protezione della privacy.

Oracle Cloud Infrastructure è già utilizzato da oltre 1.000 organizzazioni del settore pubblico, tra cui i governi di Regno Unito e Paesi Bassi, il governo federale dell’Australia e il dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

Oracle per la sovranità digitale dell’Ue

L’Eu Sovereign Cloud di Oracle offre ai clienti i servizi e le funzionalità delle regioni del cloud pubblico di Oci (Oracle Cloud Infrastructure) con gli stessi prezzi, supporto e livelli garantiti di servizio (Sla) per l’esecuzione di tutti i carichi di lavoro.

Parte della strategia di cloud distribuito di Oci, il Cloud Sovrano di Oracle per la Ue è collocato interamente all’interno dell’Unione europea, è affidato a personale basato nell’Ue ed è gestito da entità giuridiche distinte, di diritto Ue. Oracle nell’Ue ha due cloud region, a Madrid e Francoforte, collegate fra loro, ma isolate da tutte le altre cloud region “commerciali” di Oracle.

Questo vuol dire che l’offerta di cloud sovrano per l’Ue potrà dare ulteriore stimolo alla trasformazione digitale dei Paesi, soprattutto in settori critici come la sanità, i servizi finanziari, le telecomunicazioni e il settore pubblico.La disponibilità di Oracle Eu Sovereign Cloud aiuterà le aziende dei settori regolamentati e le Pa ad adottare nuove tecniche di intelligenza artificiale (Ai), come l’Ai generativa, grazie al maggiore controllo sui dati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA