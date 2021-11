Cloud, una nuova "star" sul mercato? La startup americana Collibra vale già 5,25 miliardi - CorCom

Round di finanziamento da 250 milioni di dollari per la startup di software Collibra, che viene così ora valutata a 5,25 miliardi di dollari. La società ha raccolto i fondi in un investimento in fase avanzata guidato da Sequoia Capital e dalla holding belga Sofina, con la partecipazione di Tiger Global. L’azienda conta anche sull’unità di venture capital di Alphabet CapitalG, Iconiq Capital e Index Ventures come investitori.

Con una valutazione di 5,25 miliardi di dollari, Collibra ora vale il doppio dei 2,3 miliardi che gli investitori hanno valutato l’azienda l’anno scorso. La società prevede di utilizzare i nuovi finanziamenti per raddoppiare la sua forza lavoro entro il 2023. Attualmente ha 953 dipendenti.

Focus su gestione e governance dei dati

Fondata nel 2008, Collibra aiuta le aziende a gestire e analizzare i dati distribuiti in più Paesi. L’azienda con sede a New York e un’ampia presenza in Europa, nonché in Australia e Canada compete con colossi del cloud come Microsoft , Snowflake e Informatica nello spazio di gestione e governance dei dati.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un incremento della quantità dati da gestire”, afferma il Ceo e co-fondatore di Collibra, Felix Van de Maele. ″L’attenzione si è quindi spostata sul cloud, in un ambiente caratterizzato da molta innovazione. Per questo motivo ora le aziende si confrontano con un maggiore utilizzo dei dati, che sia attraverso l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico o l’intera trasformazione digitale. Il risultato è che c’è molta più complessità, molta più frammentazione”.

In questo quadro, le aziende devono affrontare anche una miriade di normative sulla privacy dei dati, come il Consumer privacy cct (Ccpa) della California e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) dell’Unione Europea. Collibra si propone di aiutare le imprese a risolvere questo problema.

Aumento degli investimenti nelle società cloud

Il round di finanziamento riflette l’aumento degli investimenti nelle società cloud in un momento in cui l’adozione digitale è esplosa per via della pandemia di coronavirus. Databricks ha raccolto 1,6 miliardi di dollari con una valutazione di 38 miliardi ad agosto, mentre Celonis ha incassato 1 miliardo in un round valutando l’azienda a 11 miliardi di dollari.

Gli investitori sono alla ricerca del prossimo leader del cloud computing dopo i solidi debutti sul mercato azionario di aziende del calibro di Snowflake e GitLab . La scorsa settimana, HashiCorp è diventata l’ultima azienda tecnologica aziendale in forte crescita a presentare un’Ipo. Alla domanda se un’Ipo sia all’orizzonte anche per Collibra, de Maele ha detto che questo è l’obiettivo, anche se non è ancora stato definito un lasso di tempo specifico nei piani. “C’è un’enorme opportunità di mercato”, ha detto. “Abbiamo una posizione forte, stiamo raggiungendo la giusta scala e stiamo costruendo l’azienda come se potessimo diventare una società per azioni”.

