Data analytics per l’AI generativa, la piattaforma Cloudera-Aws

Innovazione continua per le imprese a costi contenuti grazie a un open data lakehouse in grado di supportare progetti di Intelligenza artificiale generativa. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Amazon Web Services – Aws – e la data company Cloudera che rafforza il rapporto tra le due aziende e dimostra l’impegno di Cloudera ad accelerare e scalare la gestione dei dati cloud native e la data analytics su Aws.

Come si struttura la partnership

Cloudera è partner Independent Software Vendor e Workload Migration Program di Aws, che offre la Cloudera Data Platform Public Cloud sul suo Aws Marketplace. Così, Cloudera semplifica ulteriormente la possibilità per i clienti di utilizzare crediti per accelerare la migrazione dei carichi di lavoro verso il cloud e per l’acquisto di Cdp su Aws.

Con l’obiettivo di fornire un data lakehouse aperto e più potente, Cloudera ha scelto Aws per eseguire i componenti più critici della Cdp, tra cui data in motion, data lake house, data warehouse, database operativo, AI e machine learning, la gestione dei dati master e la sicurezza end-to-end. In questo modo, i clienti possono migrare rapidamente alla Cdp sul cloud senza dover effettuare il refactoring delle loro applicazioni, supportando al contempo le implementazioni ibride.

Piattaforma integrata a disposizione dei clienti

Inoltre, Cloudera ha progettato Cdp per integrarsi direttamente con i servizi Aws, tra cui Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon Eks), Amazon Relational Database Service (Amazon Rds) e Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), fornendo così ai clienti una piattaforma integrata che sfrutta le ultime innovazioni di Aws, aiutandole a contenere i costi dell’innovazione. In questo modo, i clienti Cloudera beneficeranno dei servizi nativi di Aws senza dover gestire direttamente le integrazioni.

Costi ridotti per i carichi di lavoro analitici

La collaborazione si focalizza sulla scalabilità della gestione dei dati cloud native e della data analytics su Aws, e prevede anche attività congiunte di marketing e co-selling rivolte ai clienti.

“L’ampliamento della nostra collaborazione con Aws genera ulteriori benefici per le imprese nell’eseguire la Cloudera Data Platform su Aws. Con un’integrazione più stretta tra hardware e servizi Aws, i nostri clienti potranno contare su un’esperienza ottimizzata, sicura e gestita, e avranno a disposizione diverse opzioni di riduzione dei costi per supportare i carichi di lavoro analitici più critici – spiega Paul Codding, Executive Vp of Product Management di Cloudera -. Insieme, Cloudera e Aws offrono alle organizzazioni gli strumenti necessari per costruire ed eseguire applicazioni di dati nel modo più adatto a soddisfare le esigenze uniche e mutevoli del loro business”.

“Cloudera ha rafforzato la collaborazione con Aws per consentire ai clienti condivisi di sfruttare gli investimenti esistenti in Cdp e accelerare la modernizzazione verso il cloud – dichiara Chris Grusz, General Manager, Technology Partnerships and Marketplace di Aws -. Cloudera continua a innovare su Aws attraverso la sua piattaforma di gestione dei dati per offrire la capacità di generare analytics e insight di valore”.

