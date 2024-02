Data center, cloud e AI: Microsoft investe 3,2 miliardi in Germania

Un investimento da 3,2 miliardi di euro in Germania finalizzato a espandere in modo massiccio le proprie capacità di data center per applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e del cloud computing. Ad annunciarlo è Microsoft, che mette in campo il più grande investimento mai pianificato in Germania nella sua storia, per arrivare a raddoppiare la propria potenza di calcolo nel Paese. L’investimento comprende anche un programma di formazione sull’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato da fonti di stampa tedesche, che mira a raggiungere fino a 1,2 milioni di persone.

La distribuzione dei fondi

La gran parte dei fondi sarà destinata all’area di Francoforte, strategica perché sede di diversi data center e contigua al nodo Internet DE-CIX, che collega più di 1.000 sottoreti.

Ma gli investimenti riguarderanno anche l’area della Renania Settentrionale-Vestfalia, in particolare nella zona mineraria, al centro dell’attenzione dell’industria tecnologia per l’estrazione della lignite.

Le reazioni

“Siamo molto colpiti dalla crescente domanda di servizi di intelligenza artificiale in settori chiave dell’economia tedesca”, aveva recentemente detto il vicepresidente di Microsoft, Brad Smith, intervistato da Handelsblatt.

Reagisce con soddisfazione all’annuncio di Microsoft il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha partecipato con Brad Smith alla presentazione del progetto: “E’ un’ottima notizia per la Germania. Si tratta di un importante impegno a favore del progresso, della crescita, della modernità e dell’apertura globale. La Germania rimane molto determinata a essere un’economia aperta. Non solo siamo probabilmente l’economia di esportazione di maggior successo al mondo in termini di dimensioni del nostro Paese, ma siamo anche un Paese che commercia con tutto il mondo, che investe ovunque”.

