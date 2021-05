ReeVo porta il cloud al mondo business e PA grazie al data center Tiscali - CorCom

Si consolida la partnership fra ReeVo, full stack cloud & cyber security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi cloud, quotato sul mercato Aim di Borsa italiana, e Tiscali, smart telco con la maggior copertura di fibra a disposizione in Italia. Obiettivo: la fornitura di servizi di cloud, hybrid cloud e cybersecurity ai clienti business ed alle pubbliche amministrazioni locali nonchè l’inserimento del data center di Cagliari nel network dei data center utilizzati da ReeVo per l’erogazione dei propri servizi.

L’accordo, di durata triennale ed inizio nell’esercizio in corso, ha un valore complessivo per ReeVo pari a circa il 6% dei ricavi consolidati dell’esercizio 2020. Con questo accordo ReeVo, grazie ad un quarto data center in Sardegna, che si aggiunge ai due gestiti nell’area di Milano e a uno nell’area di Roma, potrà ampliare il numero dei clienti potenziali, consentire agli attuali clienti di poter utilizzare un ulteriore punto di accesso ai servizi cloud e avere un’ulteriore zona geografica delocalizzata per i servizi di backup e disaster recovery, aumentando la sicurezza dei dati gestiti.

Possibilità di crescita anche per Tiscali

Tiscali avrà l’opportunità di aumentare l’offerta di servizi cloud e cybersecurity per i propri clienti, con un time to market ridottissimo ed una elevata flessibilità, innovando la propria offerta grazie all’expertise di ReeVo. Tiscali e ReeVo saranno in grado di fornire supporto specialistico alla migrazione e gestione dei servizi per i clienti Tiscali, attraverso un team di tecnici specializzati.

Questa operazione, inoltre, consentirà il rilancio e la crescita del data center di Tiscali in termini di infrastruttura ed innovazione, a tutto vantaggio della crescita economica dell’intero territorio della Sardegna. Il data center di Cagliari si trova all’interno del Campus Tiscali su una superficie base di oltre 7.000 mq. La struttura e gli impianti sono progettati con obiettivi di massima affidabilità, sicurezza, adattabilità e agilità nel supporto e sono paragonabili al massimo standard previsto dalla classificazione internazionale Tier IV.

Strumenti concreti per affrontare la Transizione 4.0

“La collaborazione con Tiscali rappresenta un importante tassello nel consolidamento dell’esistente partnership – afferma Salvatore Giannetto, fondatore e presidente di ReeVo -. La nostra presenza diretta in Sardegna con un nuovo data center riteniamo possa portare importanti vantaggi competitivi attirando le aziende e pubbliche amministrazioni locali nonché accrescere e confermare i clienti attuali. Questo quarto data center, localizzato in Sardegna, renderà ancora più sicure le soluzioni offerte da ReeVo e ci porterà ad essere l’unico cloud provider con data center al di fuori della penisola”.

“La partnership con ReeVo porterà valore aggiunto ad entrambe le realtà – conferma Renato Soru, fondatore e amministrato delegato di Tiscali -. Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per rispondere alle sfide della Transizione 4.0 del business e aiutare la pubblica amministrazione nel percorso di migrazione verso soluzioni cloud in linea con le indicazioni Agid, e l’accordo con ReeVo va esattamente in questa direzione”.

