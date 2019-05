Cloud, Engineering nel “marketplace” Agid

Engineering entra nel Cloud Marketplace di Agid come Cloud Service Provider. La certificazione (“qualifica Cdp di tipo C”), scrive l’azienda, “rappresenta un’ulteriore conferma dell’efficacia della strategia a cui la società ha dato esecuzione negli ultimi due anni”: da un lato il Gruppo Engineering, “in prima linea” nell’accompagnare la PA nella trasformazione digitale, dall’altro la controllata Engineering D.Hub che ha avviato negli ultimi anni una trasformazione della propria offerta in ottica multicloud.

“Il mondo IT – dice Francesco Bonfiglio, Ceo di Engineering D.Hub – oggi deve disegnare scenari innovativi nascondendo la complessità tecnologica e realizzandoli attraverso l’orchestrazione di servizi creati con tecnologie in continua evoluzione ed erogati da più piattaforme. È l’insieme di questi elementi che costituisce l’ecosistema delle Piattaforme Digitali, espresse nella nostra offerta, che siamo felici di vedere inseriti nel Catalogo dei Servizi Cloud per la PA per continuare a metterli a disposizione del Paese”.

L’evoluzione dell’azienda permette di definire una nuova piattaforma tecnologica gestita su cui integrare soluzioni e servizi digitali ed abilitare nuovi modelli di business per i clienti grazie a servizi cloud “su misura”, flessibili e in evoluzione.

