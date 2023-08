Smart mobility, alleanza Ibm-Octo Telematics sui dati in cloud 

Obiettivi aziendali e sostenibilità. È questo il doppio obiettivo della collaborazione siglata da Ibm e Octo Telematics che grazie alla gestione ottimale dei dati relativi alla mobilità dei veicoli punta ad abbassare i livelli di inquinamento, gli incidenti stradali e il traffico.

Cosa prevede l’accordo

La partnership ha l’obiettivo di erogare servizi tecnologici in modo innovativo ed efficiente tramite la piattaforma sviluppata da Octo e supportata da Ibm Cloud, che integra soluzioni architetturali ed applicative di mercato.

WHITEPAPER Come gestire un sistema idrico complesso: il caso acquedotto di Malta Smart city Smart Grid

La crescita esponenziale del volume dei dati e della necessità di raccoglierli e analizzarli, ovunque essi si trovino, per ottenere insight utili, si legge in una nota, “sta rivoluzionando l’intero scenario di mercato e permette di raccogliere in tempo reale i dati relativi alla mobilità dei veicoli, elaborarli ed estrarne valore”.

I settori coinvolti

I settori dell’insurtech e della mobility guidano la trasformazione digitale coniugando obiettivi aziendali e sostenibilità. La collaborazione tra le due aziende risale al 2016, con l’inizio di un cloud journey caratterizzato da un continuo e crescente utilizzo delle infrastrutture e servizi Ibm Cloud per accelerare la modernizzazione e la trasformazione digitale delle attività di business con un approccio hybrid cloud e sicuro.

Recentemente, la continua evoluzione della piattaforma ha portato all’attivazione di nuove soluzioni basate su un modello architetturale a microservizi supportato da Ibm Cloud per le sue caratteristiche di resilienza, sicurezza, compliance ed efficienza

L’evoluzione della piattaforma

In questo percorso collaborativo, Octo ha inizialmente adottato i sistemi dedicati, Ibm Cloud Bare Metal Server, e le soluzioni di virtualizzazioni VMware disponibili nel catalogo Ibm Cloud, attivando successivamente ulteriori funzionalità per rispondere alle esigenze di business in continuo mutamento. Oggi Octo sviluppa le funzionalità evolutive della propria piattaforma secondo un’architettura a microservizi resa possibile da Ibm Cloud, avvantaggiandosi di standard elevati in termini di sicurezza, resilienza e scalabilità. Ibm Cloud, con datacenter dislocati in aree strategiche come Milano, Londra, Francoforte e Washington, offre funzionalità storage e capacità di calcolo di livello enterprise, in grado di soddisfare anche i requisiti di conformità normativa nei Paesi in cui è presente Octo, in Europa così come in Usa.

Il valore dei dati

Octo conta oggi 5,7 milioni di utenti connessi e detiene il più grande database globale di dati telematici, oltre 552 miliardi di km di guida e 514.000 sinistri registrati analizzati. Un volume di dati prodotto, raccolto e gestito, assicura vantaggi sia in termini di business sia di opportunità per gli utenti e per i territori. Il percorso intrapreso dall’azienda infatti mira a portare le proprie tecnologie al servizio delle smart city e ad aprire a una nuova era di telematica intelligente allineata con gli obiettivi globali di sostenibilità espressi nella Vision Zero dell’azienda: zero incidenti, zero traffico e zero inquinamento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA