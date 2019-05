Sony scommette sui digital media europei, nasce un team ad hoc

Sony scommette sulla digital transformation delle media company in Europa. E nomina Stuart Almond alla guida di un nuovo team della unit Intelligent Media Services dedicato al mercato del Vecchio continente. Un “passo strategico”, fa notare l’azienda, nella fornitura di soluzioni chiavi in mano in grado di rispondere alle esigenze dei clienti. La Intelligent Media Services offre soluzioni in grado di rivoluzionare la catena di distribuzione dei media sfruttando al massimo il valore dei contenuti.

Nel portafogli soluzioni Xdcam Air e Media Backbone Hive, ambienti di produzione virtualizzata nativi su cloud, soluzioni di Content Delivery e servizi Over the top al servizio della scalabilità, flessibilità ed efficienza per un ambiente di produzione e distribuzione più agile.

“Siamo fortemente focalizzati sulla fornitura di servizi di consulenza e tecnologie integrate end-to-end in tutta la value chain dei contenuti – dice Adam Fry, Vp Sony Professional Solutions Europe – per consentire alle media company di prosperare nel panorama futuro di un settore in rapida evoluzione”.

Il nuovo Head of Intelligent Media Services Europe Stuart Almond ha trascorso gli ultimi 4 anni nella gestione del portafoglio prodotti e servizi IT Workflow Solutions di Sony Professional: “Il nostro scopo – ha detto – è permettere alle media company di rivoluzionare il proprio business nell’era post-digitale, e i nostri IMS si trovano nella posizione migliore per farlo”.

