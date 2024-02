Come digitalizzare la gestione clienti? Ecco il Crm a misura di pmi

Vodafone Business ha lanciato una nuova applicazione di Customer Relationship Management che promette di incrementare la produttività dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese. Realizzata in collaborazione con lo specialista dei software di gestione aziendale Vcita, Vodafone Crm by Vcita (questo il nome della soluzione sul mercato italiano) sostituisce molte attività manuali dispendiose in termini di tempo e denaro con nuovi servizi automatizzati e digitali, consentendo alle pmi di incrementare la produttività, migliorare le relazioni con i clienti e aumentare i ricavi.

L’applicazione è stata lanciata in Italia e sarà progressivamente distribuita in altri mercati europei di Vodafone, ed è stata progettata appositamente per aiutare le piccole imprese con risorse limitate a disposizione a digitalizzare le attività principali, gestendo e facendo crescere la propria base di clienti.

“Le pmi”, sottolinea Vodafone in una nota, “sono la forza trainante dello sviluppo economico dell’Unione Europea e contribuiscono per oltre la metà del suo prodotto interno lordo. Secondo una ricerca (di Sage Uk, ndr), circa l’84% delle pmi si affida ancora a processi manuali per svolgere le attività quotidiane come la fatturazione, che in media equivalgono a circa 120 ore di lavoro all’anno per ogni azienda”.

Cosa offre la piattaforma

In particolare, l’applicazione Vodafone Crm by Vcita offre una piattaforma di gestione della clientela che racchiude le funzionalità di agenda per la gestione degli appuntamenti, di gestione del processo di fatturazione e dei pagamenti e permette di creare campagne di comunicazione e marketing.

L’app fa parte del portafoglio di prodotti software offerti insieme ai servizi di connettività di Vodafone Business, che vuole essere a fianco delle imprese nel loro percorso di trasformazione digitale.

Cos’è un Crm e quali vantaggi genera per le pmi

Il Customer Relationship Management (Crm) è un sistema che permette di gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti, ottimizzandone la gestione e migliorando l’esperienza di acquisto. Un Crm ben implementato può rappresentare una leva strategica fondamentale per le aziende che vogliono spingersi oltre la semplice vendita, puntando su una relazione duratura e proficua con i propri clienti.

Le funzionalità del Crm sono molteplici e variano a seconda delle esigenze specifiche dell’impresa: dalla gestione dei contatti alla pianificazione delle vendite, dall’analisi dei dati al servizio clienti. I vantaggi dell’utilizzo di un sistema Crm sono diversi: permette infatti di ridurre i costi operativi, aumentare la produttività, migliorare l’efficacia delle campagne marketing e soprattutto favorisce la costruzione di relazioni durature con i clienti. Inoltre, grazie all’utilizzo dei Big Data, il Crm consente alle aziende di disporre di un quadro completo del comportamento dei propri clienti, fornendo insight preziosi per prendere decisioni strategicamente efficaci.

La sua capacità di centralizzare le informazioni, migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio al cliente, nonché di fornire insight preziosi per l’analisi dei dati, lo rende un asset imprescindibile nel panorama business-to-business.

